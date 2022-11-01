بنیاد ویکی پدیا در روسیه جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دلیل این امر مربوط به مقالاتی درباره جنگ روسیه و اوکراین است.

به گفته استانیسلاو کوزلوفسکی مدیر این بنیاد در روسیه دلیل وضع جریمه عمل نکردن به دستور دولت برای حذف محتوا بود. کوزلوفسکی اعلام کرد بنیاد ویکی مدیا خواستار تجدید نظر در این جریمه خواهد شد.

او در این باره می گوید: ما بنا بر دلایلی معتقدیم که می توانیم این جریمه و همچنین جریمه های وضع شده در ماه آوریل را لغو کنیم.

ویکی پدیا پیش از این نیز جریمه شده بود که حجم آن به ۵ میلیون روبل بالغ می شد.

دو مقاله به زبان روسی دلیل وضع جریمه جدید هستند. به گفته کوزلوفسکی احتمال دارد تعداد پرونده ها علیه بنیاد ویکی مدیا افزایش یابد.