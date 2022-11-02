به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به این ترتیب روش‌های جدید وزارتخانه برای حفظ امنیت سایبری نیز تأیید شد.

به گفته تاد کانکلین مشاور امنیت سایبری در وزارت خزانه داری آمریکا، حملاتDDoS از سوی گروه هکرهای روسی Killnet انجام شده که پیش از این نیز مسئولیت ایجاد اختلال در وب سایت‌های چند ایالت و فرودگاه آمریکا در ایالت‌های این کشور در ماه اکتبر را پذیرفته بودند.

این رویداد که قبلاً اعلام نشده بود، چند روز قبل از حملات مشابه Killnet به شرکت‌های ارائه کننده سرویس مالی در آمریکا اتفاق افتاده است. Killnet در ۱۱ اکتبر اعلام کرد به شبکه زیرساخت جی پی مورگان چیس حمله سایبری انجام داده اما بانک اعلام کرد این رویداد هیچ تأثیری بر عملیات‌هایش نداشته است.

کانکلین حمله به خزانه داری آمریکا را یک تلاش سطح پایین برای هدف گرفتن زیرساخت‌های مهم اش عنوان کرد.

این درحالی است که دولت بایدن اعلام کرد فرایندهای جدیدی برای مقابله با حملات سایبری در پیش گرفته و خزانه داری به سرعت IPآدرس های استفاده در حملات سایبری شرکت‌های سرویس مالی را به اشتراک گذاشت.