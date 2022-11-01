تقدیر نماینده وزارت آموزش و پرورش از «شاد» برای خلق جریان یادگیری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، علی باقرزاده مشاور و نماینده وزیر آموزش و پرورش در پروژه «شاد» صبح امروز سه شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۱ به همراه جمعی از مدیران و مسئولان این وزارتخانه با حضور در مرکز مانیتورینگ تخصصی پلتفرم های دیجیتال همراه اول، ضمن آشنایی با زیرساخت و مباحث فنی این پروژه، در جریان آخرین آمار مرتبط و وضعیت کنونی آن در فضای آموزشی کشور قرار گرفتند که در این تور بازدید، علی اکبر حکمتی کیا نماینده همراه اول در پروژه شاد آنان را همراهی کرد.

هیات بازدیدکننده از این مرکز تخصصی مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال، پس از گذر از لاین مباحث شبکه ای و زیرساختی و همچنین ایمنی شبکه، به سگمنت «شاد» رسیدند و در جریان آمار ۲۶ میلیون نصب، ۱۱ میلیون کاربر فعال روزانه، ۱۳ میلیون کاربر فعال هفتگی و همچنین ۱۸ میلیون کاربر فعال ماهانه قرار گرفتند.

شاد به عنوان بزرگترین اپلیکیشن تعاملی کشور، پس از دوره قرنطینه کرونایی و به تعطیلی کشانده شدن مدارس، سریعا توسط همراه اول توسعه یافت و در اختیار نظام آموزشی کشور قرار گرفت تا تعامل دانش آموزان با فرآیند تعلیم و تربیت دچار وقفه نشود.

این بستر که اکنون به یکی از زیست بوم های بزرگ دیجیتال کشور تبدیل شده سریعا مورد توجه مخاطبان هدفش قرار گرفت و در بازه زمانی بسیار کوتاهی، جایگزین سیستم آموزش حضوری شد و اکنون با توجه به حضوری شدن مدارس، به بستر مکمل نظام تعلیم و تربیت تغییر رویکرد داده است.

علی باقرزاده پس از این بازدید در نشست هماهنگی و راهبری بین متولیان فنی و بهره برداران این پروژه، با تأکید بر اینکه دوره جدید شهروندی شکل گرفته است، اظهار کرد: بنظرم در نظام تعلیم و تربیتی، همچنان درگیر همان مدل سنتی و فیزیکی هستیم در صورتیکه مخاطبان ما وارد اکوسیستم دیگری شده اند و باید به فکر حکمرانی جدید باشیم.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خلأ کنونی منجر به سیاستگذاری از سمت دیگران در این فضای جدید شده است، گفت: مخاطبان ما اکنون شهروندان این اکوسیستم جدید هستند و با کمک عوامل فنی و توسعه دهنده شاد که با فضاها و ابزارهای جدید آشنا هستند، باید به فکر توسعه مدل حکمرانی باشیم.

وی ایجاد تغییرات جدی ساختاری در وزارت آموزش و پرورش در راستای تعهد به اکوسیستم جدید را الزامی دانست و با بیان اینکه مقوله سواد همچون سابق محدود به خواندن و نوشتن نیست، عنوان کرد: با توجه به مفاهیمی چون نو بیسوادی، باید درصدد اصلاح مدل های قبلی تعلیم و تربیتی باشیم زیرا فضای مجازی تمامی ارکان را دچار تحول کرده است.

باقرزاده خاطر نشان کرد: اهمیت این مبحث را در سخنان رهبری که فرمودند اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، حتماً رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم؛ نیز می شود یافت.

نماینده وزیر آموزش و پرورش در پروژه شاد با اشاره به ظرفیت های این اپلیکیشن تصریح کرد: زیست بوم شاد موقعیت های خوب و جذابی در اختیار امر یادگیری قرار می دهد. یکی از این نمونه های ارزنده و قابل تقدیر «مسابقه ماه مجلس» است که جریان یادگیری را در قالب گیم پیش می برد که از مختصات اکوسیستم جدید است.

تأکید بر موضوع غنی سازی محتوای شاد، فتح بابی بر ارائه برنامه ها، پیشنهادات و راهکارهای حاضران و نمایندگان وزارت آموزش و پرورش در این جلسه شد.