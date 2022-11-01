جوان و نخبه ایرانی باید از پیشروان «جهاد تبیین» باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی واحد بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه هم فکری و هم اندیشی نمایندگان ادارات و نهادهای فرهنگی و آموزشی اظهار کرد: جوان و نخبه ایرانی باید در «جهاد تبیین» از پیشروان این نهضت و جهاد باشد تا بتوانیم در برهه کنونی از این مرحله نیز عبور کنیم.

وی با اشاره به خطای شناختی و ادراکی برخی نخبگان در مورد حوادث و اغتشاشات اخیر در برخی نقاط کشور گفت: در جامعه اسلامی هر فرد مسلمان یک وظیفه فردی و یک وظیفه اجتماعی دارد و هر کس در هر جایگاهی عاری از مسئولیت اجتماعی نیست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اردبیل خاطر نشان کرد: نخبگان و جوانان کشور باید براساس تکلیفی که تعهد دینی و ملی آن‌ها ایجاد می‌کند نقش سفیران روشنگری و بصیرت را در جامعه و میان اقشار مختلف ایفا کنند.

واحد ادامه داد: یک فرد در جامعه اسلامی بر حسب شرایط حاکم بر جامعه، تکالیف مختلفی بر عهده می‌گیرد که نخبگان و جوانان در این خصوص تکلیف‌های ویژه بر عهده دارند.

مریم حامدی، مسئول بسیج جامعه زنان استان اردبیل نیز در این جلسه گفت: «جهاد تبیین» بهترین راه غلبه بر بحران هایی است که از ناآگاهی اغتشاشگران شکل گرفته و باید با تمام توان جهاد تبیین را ادامه و ترویج دهیم.