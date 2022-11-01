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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۳۳

مدیرکل راهداری اردبیل خبر داد؛

افزایش ۴۳ درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی اردبیل

افزایش ۴۳ درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی اردبیل

اردبیل- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: بیش از ۱۰ میلیون تردد در مبادی ورودی و خروجی استان اردبیل به ثبت رسیده است که شاهد افزایش ۴۳ درصدی تردد نسبت به سال گذشته هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی عصر سه‌شنبه در بازدید از سامانه‌های هوشمند محور اردبیل- آستارا اظهار کرد: ۱۰ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۲۲۹ تردد در مبادی ورودی و خروجی در هفت ماهه گذشته سال در استان اردبیل به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۳ درصدی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه ۸ درصد از کل تردد مربوط به وسیله نقلیه سنگین است، گفت: تردد در مبادی ورودی و خروجی استان در سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار به ثبت رسیده بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل-نیر و اردبیل-مغان جزوه محورهای پرتردد استان در ۷ ماهه گذشته بوده‌اند.

وثوقی خاطر نشان کرد: ۸ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۱۹ تردد در محور اردبیل-آستارا، ۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۸۴۱ تردد در محور اردبیل-نیر و ۵ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۴۳۴ تردد نیز در محور اردبیل مغان ثبت شده است.

وی همچنین از افزایش ۴۳ درصدی تردد در مبادی خروجی این استان یادآور شد و گفت: در ۷ ماهه گذشته ۵ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۶۰ تردد در مبادی خروجی استان اردبیل ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از فعالیت ۷۴ دستگاه تردد شمار برخط، ۵۴ سامانه ثبت تخلفات سرعت و ۴۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان خبر داد و از مردم خواست قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان با سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل تماس بگیرند.

کد مطلب 5622289

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