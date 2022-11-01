افزایش ۴۳ درصدی تردد در مبادی ورودی و خروجی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی عصر سه‌شنبه در بازدید از سامانه‌های هوشمند محور اردبیل- آستارا اظهار کرد: ۱۰ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۲۲۹ تردد در مبادی ورودی و خروجی در هفت ماهه گذشته سال در استان اردبیل به ثبت رسیده است که نسبت به سال گذشته افزایش ۴۳ درصدی را شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه ۸ درصد از کل تردد مربوط به وسیله نقلیه سنگین است، گفت: تردد در مبادی ورودی و خروجی استان در سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۲۸۸ هزار به ثبت رسیده بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل بیان کرد: محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل-نیر و اردبیل-مغان جزوه محورهای پرتردد استان در ۷ ماهه گذشته بوده‌اند.

وثوقی خاطر نشان کرد: ۸ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۱۹ تردد در محور اردبیل-آستارا، ۸ میلیون و ۲۸ هزار و ۸۴۱ تردد در محور اردبیل-نیر و ۵ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۴۳۴ تردد نیز در محور اردبیل مغان ثبت شده است.

وی همچنین از افزایش ۴۳ درصدی تردد در مبادی خروجی این استان یادآور شد و گفت: در ۷ ماهه گذشته ۵ میلیون و ۱۲۷ هزار و ۵۶۰ تردد در مبادی خروجی استان اردبیل ثبت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از فعالیت ۷۴ دستگاه تردد شمار برخط، ۵۴ سامانه ثبت تخلفات سرعت و ۴۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان خبر داد و از مردم خواست قبل از سفر جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی استان با سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان اردبیل تماس بگیرند.