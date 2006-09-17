ممنوعيت تردد موتورسيكلت ها در محورهاي پر تردد كشور

سرهنگ سيد هادي هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در رابطه با محدوديت هاي ترافيكي برخي وسايل نقليه در روزهاي پاياني فصل تابستان ، افزود: تردد موتورسيكلت ها از ساعت 6 روز چهارشنبه تا ساعت 6 روز شنبه از محورهاي كندوان ، هراز ، فيروزكوه ، قزوين- رشت ، ساوه - همدان ، زنجان - تبريز ، كياسر ، تهران ، سمنان ، مشهد و بالعكس ممنوع است.

وي ادامه داد: علاوه بر اين ، تردد كاميون ها كماكان از محور كرج - چالوس و بالعكس و از ساعت 12 الي 24 روز جمعه تردد تمامي وسايل نقليه از محور كندوان و كرج به سمت چالوس ممنوع است. همچنين از ساعت 15 تا 24 روز جمعه تردد كليه وسايل نقليه از مرزن آباد به سمت كرج به صورت يكطرفه انجام خواهد شد.

به گفته هاشمي ، از ساعت 12 روز چهارشنبه تا ساعت 7 روز شنبه تردد كاميون ها به استثناي كاميون هاي حامل مواد سوختي و فاسد شدني ، از محور هراز ممنوع است. همچنين از ساعت 13 الي 24 روز 31 شهريور نسبت به تردد كليه وسايل نقليه و نيز موتورسيكلت ها از رودهن به سمت آمل جلوگيري بعمل مي آيد.

سرپرست پليس راه ناجا با اشاره به ممنوعيت تردد كاميون هاي حامل موادي غير از مواد سوختي و فاسد شدني در محورهاي فيروزكوه، كياسر، ساوه- همدان تهران-سمنان- مشهد و قزوين به رشت، قزوين- همدان، زنجان - تبريز و استان يزد در برخي از ساعات روزهاي پاياني هفته جاري، خاطر نشان كرد: هر گونه تغيير در كاهش و يا افزايش ساعات محدوديت يا كسب مجوز از پليس راه ناجا انجام مي شود.

وي اضافه كرد: رانندگان وسايل نقليه اي كه در طول مسيرهاي مذكور در حركتند، موظفند به نحوي برنامه ريزي و تردد نمايند كه قبل از ساعت اجراي محدوديت از جاده عبور كنند در غير اين صورت از حركت آنان جلوگيري به عمل مي آيد.