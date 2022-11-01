کشف آثار دوره اشکانی از حریم قلعه اولتان

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محمدی عصر سه‌شنبه در جریان بازدید از عملیات کاوش در این محوطه باستانی اظهار کرد: احتمال کشف تدفین‌های مربوط به عصر آهن در گورستان دوم این محدوده وجود دارد.

وی تصریح کرد: تدفین‌های کاوش شده از حدود پنج دوره متفاوت هستند که بعد از مطالعات آزمایشگاهی، تعیین دوره‌ها به صورت دقیق‌تر انجام خواهد شد.

رئیس گروه باستان‌شناسی استان اردبیل با بیان اینکه کاوش در گورستان دوم در ۲ کیلومتری گورستان فعلی نیز انجام می‌شود، گفت: کاوش باستان‌شناسی اضطراری در قلعه اولتان در شهرستان پارس‌آباد با اخذ مجوز از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.

محمدی افزود: در نتیجه مطالعات میدانی در این منطقه، بخشی از گورستان تاریخی شهر تاریخی اولتان شناسایی شده و قبوری از نوع چاله‌ای و مربوط به دوره تاریخی اشکانی تا اوایل اسلام و سلجوقی کشف شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شواهد نشان می‌دهد که گورستان تاریخی اولتان حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ سال مورد استفاده ساکنان این شهر تاریخی بوده و متأسفانه تعدادی از قبور این گورستان تاریخی در عملیات راهسازی آسیب دیده است.

رئیس گروه باستان‌شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اردبیل اضافه کرد: مطالعه تدفین‌های موجود در بازسازی اعتقادات و آیین‌های خاکسپاری آن دوران نقش به سزایی دارد و مطالعات میدانی کاوش اضطراری تا دستیابی به نتایج بیشتر ادامه خواهد داشت.