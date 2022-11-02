آمار بستری ناشی از آنفلوانزا در استان زنجان روبه افزایش است

مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار بستری‌های بیماری آنفلوانزا در استان روبه افزایش است و لذا رعایت هر چه بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، گفت: تب، سرفه، بدن درد شدید، در بعضی موارد علائم گوارشی همچون استفراغ از علائم ابتلاء به آنفلوانزا است.

وی افزود: تب به صورت ناگهانی همراه با بی حالی شدید ظاهر می‌شود. در مجموع خطرات آنفلوانزا نسبت به کرونا کمتر و طول دوره کوتاه‌تر است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه بیماری آنفلوانزا قدیمی است و واکسن‌ها بر آن بسیار مؤثر هستند اما ضرورتی ندارد تمام افراد واکسن را تزریق کنند، افزود: افراد دارای بیماری قلبی، تنفسی، کلیوی، بیماران دارای دیابت کنترل نشده، افراد دارای بیماری زمینه‌ای دارای نقص ایمنی، افراد سالمند و زنان باردار مستعد ابتلاء به بیماری آنفلوانزا هستند و باید واکسن را تزریق کنند. در هفته گذشته نزدیک به ۲ میلیون دُز واکسن آنفلوانزا در کشور توزیع شده است.

تقی لو با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین درمان‌های آنفلوانزا استراحت است، گفت: افراد مبتلا به این ویروس باید پنج روز تا یک هفته استراحت کنند. استفاده از ماسک، شستن دست‌ها، فاصله گذاری اجتماعی و خود مراقبتی به خصوص در افراد دارای بیماری زمینه‌ای تأثیر چشم گیری در کاهش ابتلاء دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در ادامه با اشاره به وضعیت بیماری کرونا در استان زنجان، گفت: هم استانی‌ها باید توجه داشته باشند که رنگ‌بندی کرونایی استان‌ها متغیر است، هرگونه عادی انگاری و بی‌توجهی نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند وضعیت نامطلوبی را رقم بزند.

تقی لو گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در این استان تاکنون مجموع مبتلایان به این بیماری و تمامی موارد مثبت بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به ۱۷۸ هزار و ۸۵۵ نفر رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: طبق گزارش‌های اعلام شده تاکنون موارد مثبت بستری نیز بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی به ۱۴ هزار و ۹۰۴ نفر در استان زنجان رسیده است که از این تعداد ۱۲ هزارو ۹۷۰ نفر بعد از بهبودی از بیمارستان ترخیص شده اند.

تقی لو با بیان اینکه آمار تجمیعی بیماران بستری در بیمارستان‌های استان زنجان شامل مبتلای قطعی و همچنین مشکوک به ۴۱ هزار و ۶۰۳ نفر رسیده است، افزود: شمار فوتی‌های ناشی از ابتلاء به کرونا از ابتدای شیوع این ویروس تاکنون در استان زنجان به هزار و ۹۴۵ نفر رسید که یک مورد آن مربوط به روز گذشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون آمار مبتلایان سرپایی به این بیماری بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی در این استان به ۱۶۳ هزار و ۹۵۱ نفر رسیده است که روز گذشته نیز سه مورد مثبت ثبت شد.

تقی لو با بیان اینکه طی دیروز و امروز مورد بستری به دلیل شیوع بیماری کرونا ثبت نشده است، گفت: ۴۹ بیمار مبتلا به کووید - ۱۹ در بیمارستان‌های استان بستری هستند و طی شبانه روز گذشته هیچ مورد بستری جدیدی گزارش نشده است.