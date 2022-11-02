ولادت امام حسن عسکری(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) هیأتهای مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه جشن و سرور خود را اعلام کردند.
برنامههای هیئات به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:
* مسجد مقدس جمکران محفل دعای کمیل / قم
سخنران: حجتالاسلام دشتی
مدیحهسرایی: مصطفی سماواتی
زمان: پنجشنبه ۱۲ آبانماه از ساعت ۱۹:۴۵
* هیأت حسین جان (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مصطفی کرمی
مدیحهسرایی: منصور ارضی و دیگر ذاکران اهل بیت (ع)
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از نماز مغرب
نشانی: خیابان ۱۵ خرداد، مسجد ارک
* هیأت جوانان فاطمیون / همدان
سخنران: حجتالاسلام ورمزیار
مدیحهسرایی: محمدرضا نظری
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۲۰
نشانی: همدان، میدان مدرس، بلوار آزادگان، حسینیه امام علی (ع)
* هیأت فاطمیون / قم
سخنران: حجتالاسلام سید حسین مؤمنی
مدیحهسرایی: مهدی سلحشور
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۲۰
نشانی: قم، بلوار شهید صدوقی، بلوار بوعلی سینا، انتهای کوچه ۲، حسینیه فاطمیون قم
* خانه مداحان اهل البیت (ع) / تهران
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۹
نشانی: میدان سپاه، بعد از پل چوبی، چهارراه فخرآباد، خیابان شهید مشکی
* هیأت محبان الائمه (ع) / تهران
پیشمنبرخوانی: حسین عظیمی
سخنران: مهدی توکلی
مدیحهسرایی: ابوذر بیوکافی و سید مهدی هوشیالسادات
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملک، خیابان شهید یوسفیان
* حرم حضرت معصومه (س) / قم
سخنران: حجتالاسلام ناصر رفیعی
مدیحهسرایی: سید رضا نریمانی
تواشیح: گروه سرود جابر
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از نماز مغرب
* بیتالزهرا / خوانسار
سخنران: حجتالاسلام حسین انصاریان
زمان: از چهارشنبه ۱۱ آبانماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹
نشانی: اصفهان، خوانسار، بیتالزهرا
* حسینیه آیتالله حقشناس / تهران
پیشمنبرخوانی: مهدی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
مدیحهسرایی: ابوذر بیوکافی
زمان: پنجشنبه ۱۲ آبانماه از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت
* مسجد رسول اکرم (ص) / تهران
مدیحهسرایی: مرتضی بینایی
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از نماز مغرب
نشانی: خانی آبادنو
* مجمع الذاکرین / تهران
با زعامت: غلامرضا سازگار
سخنران: طحان آل یاسین
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: میدان سرآسیبا دولاب، حسینیه شهید خوشرو
* هیأت حضرت حسن بن علی (ع) / اصفهان
سخنران: حجتالاسلام میرعلایی
مدیحهسرایی: امیر برومند و محمدرضا طالبی
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۲۰
نشانی: اصفهان، خیابان پروین، خیابان حکیم شقایی دوم، خیابان سپیده کاشانی، خیابان ابن یمین
* حسینیه آیتالله ابنالرضا / خوانسار
سخنران: حجتالاسلام انصاریان
زمان: از چهارشنبه ۱۱ آبانماه به مدت ۹ روز از ساعت ۱۶
نشانی: خوانسار، خیابان شهید رجایی، خیابان هاشمی نژاد
* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / بابل
سخنران: حجتالاسلام شیرافکن
مدیحهسرایی: محمدرضا بذری و جبار بذری
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۱۹
نشانی: بابل، حکیمآباد، مجتمع فاطمهالزهرا (س)
* هیأت ثارالله / زنجان
سخنران: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت
مدیحهسرایی: مهدی رسولی
زمان: پنجشنبه ۱۲ آبانماه از ساعت ۲۰
نشانی: زنجان، گلزار شهدای پایین، حسینیه شهدا
* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سید جلال موسویان
مدیحهسرایی: حنیف طاهری
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۱۹
نشانی: دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مسجد الرضا (ع)
* هیأت قمر بنیهاشم (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام پیردهقان
مدیحهسرایی: سید هادی هاشمی، محمد پورعباسیان و جواد پور عباسیان
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بزرگراه ارتش، شهرک ابوذر، حسینیه قمر بنیهاشم (ع)
* هیأت مسجد حضرت ولیعصر (عج) / شهرری
سخنران: حجتالاسلام صادقی
مدیحهسرایی: محمدرضا غلامرضازاده
زمان: چهارشنبه ۱۱ آبانماه از نماز مغرب
نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، کوچه شهیدان کوهپایگانی
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