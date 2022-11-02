ولادت امام حسن عسکری(ع) هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه جشن و سرور خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت ولادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* مسجد مقدس جمکران محفل دعای کمیل / ‏‬قم

سخنران: حجت‌الاسلام دشتی

مدیحه‌سرایی: مصطفی سماواتی

زمان: پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۴۵

* هیأت حسین جان (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مصطفی کرمی

مدیحه‌سرایی: منصور ارضی و دیگر ذاکران اهل بیت (ع)

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان ۱۵ خرداد، مسجد ارک

* هیأت جوانان فاطمیون / ‏همدان

سخنران: حجت‌الاسلام ورمزیار

مدیحه‌سرایی: محمدرضا نظری

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: همدان، میدان مدرس، بلوار آزادگان، حسینیه امام علی (ع)

* هیأت فاطمیون / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی

مدیحه‌سرایی: مهدی سلحشور

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: قم، بلوار شهید صدوقی، بلوار بوعلی سینا، انتهای کوچه ۲، حسینیه فاطمیون قم

* خانه مداحان اهل البیت (ع) / ‏‬تهران

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۹

نشانی: میدان سپاه، بعد از پل چوبی، چهارراه فخرآباد، خیابان شهید مشکی

* هیأت محبان الائمه (ع) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: حسین عظیمی

سخنران: مهدی توکلی

مدیحه‌سرایی: ابوذر بیوکافی و سید مهدی هوشی‌السادات

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان سهروردی جنوبی، خیابان ملک، خیابان شهید یوسفیان

* حرم حضرت معصومه (س) / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام ناصر رفیعی

مدیحه‌سرایی: سید رضا نریمانی

تواشیح: گروه سرود جابر

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از نماز مغرب

* بیت‌الزهرا / ‏خوانسار

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

زمان: از چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹

نشانی: اصفهان، خوانسار، بیت‌الزهرا

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

مدیحه‌سرایی: ابوذر بیوکافی

زمان: پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت

* مسجد رسول اکرم (ص) / ‏‬تهران

مدیحه‌سرایی: مرتضی بینایی

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از نماز مغرب

نشانی: خانی آبادنو

* مجمع الذاکرین / ‏ تهران

با زعامت: غلامرضا سازگار

سخنران: طحان آل یاسین

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: میدان سرآسیبا دولاب، حسینیه شهید خوشرو

* هیأت حضرت حسن بن علی (ع) / ‏‬اصفهان

سخنران: حجت‌الاسلام میرعلایی

مدیحه‌سرایی: امیر برومند و محمدرضا طالبی

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: اصفهان، خیابان پروین، خیابان حکیم شقایی دوم، خیابان سپیده کاشانی، خیابان ابن یمین

* حسینیه آیت‌الله ابن‌الرضا / ‏خوانسار

سخنران: حجت‌الاسلام انصاریان

زمان: از چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه به مدت ۹ روز از ساعت ۱۶

نشانی: خوانسار، خیابان شهید رجایی، خیابان هاشمی نژاد

* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام شیرافکن

مدیحه‌سرایی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۹

نشانی: بابل، حکیم‌آباد، مجتمع فاطمه‌الزهرا (س)

‌* هیأت ثارالله / ‏زنجان

سخنران: علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت

مدیحه‌سرایی: مهدی رسولی

زمان: پنجشنبه ۱۲ آبان‌ماه از ساعت ۲۰

نشانی: زنجان، گلزار شهدای پایین، حسینیه شهدا

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید جلال موسویان

مدیحه‌سرایی: حنیف طاهری

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۹

نشانی: دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مسجد الرضا (ع)

* هیأت قمر بنی‌هاشم (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام پیردهقان

مدیحه‌سرایی: سید هادی هاشمی، محمد پورعباسیان و جواد پور عباسیان

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بزرگراه ارتش، شهرک ابوذر، حسینیه قمر بنی‌هاشم (ع)

* هیأت مسجد حضرت ولیعصر (عج) / ‏‬شهرری

سخنران: حجت‌الاسلام صادقی

مدیحه‌سرایی: محمدرضا غلامرضازاده

زمان: چهارشنبه ۱۱ آبان‌ماه از نماز مغرب

نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، کوچه شهیدان کوهپایگانی