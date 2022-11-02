برنامه های کانون پرورش فکری گیلان برای ۱۳ آبان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلیل میر عظیمی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان اظهار کرد: نمایش همدلی در پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت‌های استکبارستیزی و استقلال‌طلبی برای نسل کودک، نوجوان، از اهداف کارکنان ستادی و مربیان مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برگزاری مراسم روز ملی «مبارزه با استکبار جهانی» به‌شمارمی‌رود.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان افزود: ارتباط میان نسلی و آشناسازی هرچه بیش‌تر آینده‌سازان با رخدادهای یوم‌الله ۱۳ آبان، بازخوانی رویدادها و تشریح دلایل دشمنی‌ها با مردم و انقلاب اسلامی از اهداف این مجموعه فرهنگی با بهره‌گیری از شیوه‌های خلاقانه و هدف‌مند است.

وی در ادامه برپایی ایستگاه فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی، چهره‌آرایی کودکان و نوجوانان با پرچم مقدس جمهوری اسلامی، نقش‌آفرینی مربیان کتاب‌خانه‌های پستی، سیار شهری و روستایی و خدمات‌رسانی به مخاطبان در قالب امداد فرهنگی را از دیگر برنامه‌های کانون پرورش فکری برشمرد.

میرعظیمی همچنین از برپایی کارگاه ادبی و ارائه دل‌نوشته با نقطه آغاز «من عهد می‌بندم که… ه.» خبر داد و اظهارداشت: برگزاری مسابقه عکاسی و ثبت تصاویر حضور مردم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی از فعالیت‌های کانون در روز مبارزه با استکبار جهانی است.

وی اضافه کرد: دیدار با خانواده شهدای دانش‌آموز در قالب «طرح‌سپاس» و برپایی کارگاه آموزش لاله‌های کاغذی مزین به نام شهیدان یوم الله ۱۳ آبان بخش دیگری از برنامه‌های پیش بینی شده است.

سرپرست کانون پرورش فکری گیلان ادامه داد: اجرای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی حضوری و برخط در ۳۱ مرکز فرهنگی هنری ثابت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر استان و حضور کارکنان و اعضای این نهاد در میعادگاه‌های نماز جمعه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: رسالت دستگاه‌های فرهنگی و متولیان عرصه فرهنگ در همراه‌سازی افزون‌تر نسل کودک و نوجوان با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.