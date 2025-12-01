به گزارش خبرنگار مهر، سجاد کوچک نژاد ظهر دوشنبه در نشست مدیرکل آموزش و پرورش و سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان گیلان ضمن تاکید بر لزوم طرحریزی و گسترش فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در استان اظهار کرد: مدیریت فرهنگی نسل کودک و نوجوان در بستر فعالیتهای خلاق و کتابمحور از اولویتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان است.
وی مراکز فرهنگی هنری کانون را بهعنوان نقطه امن کودکان، نوجوانان و خانوادهها برشمرد و افزود: در عصر گسترش فضای مجازی و دسترسی روزافزون نسل کودک و نوجوان به دادههای مختلف، طرحریزی برنامههای هدفمند و مدیریت فضای فرهنگی جامعه دارای اهمیت بسیار است.
افزود: کانون پرورش فکری تلاشدارد تا در سایه ارائه خوراک فکری مناسب و متناسب با نیازهای آیندهسازان، نقشی مؤثر در تربیت و بالندگی فرزندان ایران اسلامی ایفا کند.
سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری استان گیلان استفاده از مربیان توانمند و مراکز فرهنگی هنری ثابت، فراگیر، سیار شهری و روستایی این مجموعه را در دستیابی به اهداف مد نظر مؤثر دانست و ادامه داد: بیش از ۶۰ عنوان فعالیت فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی و اعتماد خانوادهها وجود دارد که به عنوان پشتوانه و تکیهگاهی برای پیشبرد اهداف فرهنگی بهشمار میرود.
کوچکنژاد با اشاره به نگاه ویژه کانون به ضرورتهای همافزایی با مجموعههای فعال در عرصه فرهنگ اضافه کرد: اجرای طرح فرآیند محور «کانونمدرسه» به منظور بهرهگیری دانشآموزان از فعالیتهای مربیان کانون، اجرای طرح هزار پرنده کاغذی بربام مدارس و راهاندازی کتابخانههای کلاسی، استفاده از ظرفیتهای کانونیاران نوجوان به عنوان پلارتباطی کانون، مدرسه و اجتماع و همچنین، راهاندازی سینما دانش آموزی و مشارکت در برگزاری جشنواره، سوگواره، مهروارهها و ویژهبرنامهها، از جمله عرصههای همکاریهای مشارکت کانون و آموزش و پرورش بهشمارمیرود.
وی با تاکید بر اهمیت افزایش گستره فعالیتها در شهرها و مناطق روستایی کمبرخوردار گفت: در تحقق برنامههای پیشروی کانون در مسیر امداد فرهنگی، همراهی و همکاریهای مسؤولان آموزش و پرورش استان گیلان بسیار کمک حال این مجموعه خواهد بود.
کانون پرورش فکری خانه سوم دانشآموزان بهشمارمیرود
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان هم در این نشست، اظهار کرد: افزایش تعامل و همگرایی میان دو مجموعه بیش از پیش ضرورت دارد.
دستیار با بیان اینکه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعه فرهنگی اصلح است، افزود: نقش این نهاد فرهنگی تأثیرگذار در شناسایی استعدادها و هدایت آیندهسازان غیرقابلانکار است.
وی به پیشینه فعالیتهای فرهنگی و عضویت دوران کودکی خود در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صومعهسرا اشاره کرد و ادامه داد: نقش مربیان این مجموعه در رشد و توانمندسازی مخاطبان ستودنی است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیلان گفت: آشنایی با کانون پرورش فکری برای کودکان نسل ما و دیگر آیندهسازان، بستری برای بالندگی و رود به عرصههای اجتماعیاست.
وی آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری را از یک خانواده دانست و ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خانه سوم دانشآموزان بهشمارمیرود.
دستیار اضافه کرد: همواره از خانوادهها جهت فراهمسازی بسترهای مناسب برای حضور فرزندان در این خانه بهرهگیری از فعالیتهای کتابمحور و سازنده مربیان کانون دعوتمیکنیم.
