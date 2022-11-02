باند سارقان منازل گرمسار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ناجا، سرهنگ غلامحسین عرب با بیان اینکه در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح حوزه استحفاظی گرمسار، به سرعت مأموران پلیس آگاهی شهرستان وارد عمل شدند، تاکید کرد: پس از بررسی‌های میدانی، معلوم شد در زمان وقوع سرقت منازل، یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ غیر بومی در سطح شهر تردد می‌کرد.

وی در ادامه به شناسایی خودروی متهمان و پیگیری‌های لازم در این زمینه اشاره کرد و افزود: با مشخص شدن مالک خودرو که ساکن استان البرز بود، پس از اخذ نیابت قضائی، مأموران به محل اعزام و نسبت به تعقیب و مراقبت شبانه روزی متهمان اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار ادامه داد: در تحقیقات پلیس مسجل شد سارقان سابقه دار با سکونت در منزل استیجاری، به صورت تیمی اقدام به سرقت منازل می‌کنند که با هماهنگی قاضی، طی یک عملیات غافلگیرانه نسبت به دستگیری سه تن از آنان اقدام کردند.

عرب از انتقال متهمان که دو نفره آنها مرد و یک زن بودند، به پلیس آگاهی شهرستان گرمسار خبر داد و اضافه کرد: سارقان در بازجویی اولیه منکر سرقت بودند، ولی با وجود دلایل و قرائن به ۵ فقره سرقت منزل در گرمسار اعتراف کردند.

وی به زندانی شدن سارقان با دستور مقام قضائی اشاره کرد و گفت: تحقیقات به منظور شناسایی سایر همدستان و مال خر همچنان ادامه دارد.