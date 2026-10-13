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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

دستگیری ۳ خواهر سارق در گرمسار؛ اعتراف به ۴ فقره سرقت منزل

دستگیری ۳ خواهر سارق در گرمسار؛ اعتراف به ۴ فقره سرقت منزل

گرمسار- فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری سه خواهر سارق و کشف بخشی از اموال مسروقه خبر داد و گفت: متهمان به چهار فقره سرقت از منازل اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داود آقازاده غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرمسار اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از منازل در شهرستان گرمسار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام بررسی‌های تخصصی و اقدامات پلیسی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن موفق به شناسایی و دستگیری سه خواهر سارق شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار با اشاره به شیوه فعالیت متهمان بیان کرد: این افراد با شناسایی منازل مورد نظر، سوء‌استفاده از اعتماد مالکان و به کارگیری شگردهای مختلف، طلا و سایر اموال با ارزش شهروندان را سرقت می‌کردند.

آقازاده با بیان اینکه بخشی از اموال مسروقه، از جمله طلاجات، در جریان رسیدگی به پرونده کشف شد، گفت: این اموال برای بازگرداندن به مالباختگان تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات به چهار فقره سرقت منزل اعتراف کردند و پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی گرمسار در پایان بر تداوم برخورد با سارقان تأکید کرد و از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی و مراقبت از اموال خود، زمینه پیشگیری از وقوع سرقت را فراهم کنند.

کد مطلب 6976982

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