رشد ۳۴ درصدی جابجایی مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی در سیستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور باقری از جابجایی یک میلیون و ۶۷۰ هزار و ۸۴۰ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی در ۷ ماه سال جاری خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۴ درصدی داشته است.

وی با اشاره به جابجایی این میزان مسافر در قالب ۱۳۳ هزار و ۸۴۱ سفر، اظهار داشت: شهرستان‌های زاهدان، زابل و سراوان بیشترین سهم جابجایی مسافر را در این مدت داشتند.

باقری افزود: ۶۳ شرکت حمل و نقل مسافر و تعداد ۹۹۶ ناوگان اتوبوسی فعال در استان آماده ارائه خدمات به مردم و مسافرین هستند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی را یکی از وظایف مهم اداره کل خواند و افزود: به منظور ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتی‌های جاده‌ای، طرح کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه عمومی با همکاری پلیس راه استان به طور مستمر در حال اجراست.