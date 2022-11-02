نمایش صنایع دستی ایرانی در قطر/ معرفی ایران حتی در رویداد ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که برخی افراد در تلاش بودند تا تیم ملی فوتبال ایران از رویداد جام جهانی قطر حذف شود، اما حالا قرار است در مدت یک ماهه بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان در قطر حتی صنایع دستی ایران هم نقش داشته باشد و در این فرصت خود را به نمایش بگذارد.

به همین دلیل از مدت‌ها قبل وزارت میراث فرهنگی در پی برپایی نمایشگاهی از صنایع دستی در دوحه بود.

چون تجربه سالهای قبل این نوید را به متولیان صنایع دستی کشور داده که کالاهای هنری و صنایع دستی می‌تواند سفیران فرهنگی و معرف ایران باشند به همین منظور می‌بایست در رویدادهای جهانی سهمی برای معرفی ایران داشته باشند.

از همین رو بود که در نمایشگاه بزرگ اکسپوی دوبی نیز صنایع دستی ایرانی جای مهمی در فروش، نمایش و عرضه در پاویون ایران داشت.

استفاده از به روزترین تکنیک‌های تصویری

حالا هم قرار است در سکوی کورنیش قطر ظرفیت‌های ایران در حوزه هنرهای سنتی و دستی نمایش داده شود منتها با این تفاوت که اگر در هر زمان دیگری از جمله حضور در نمایشگاه‌ها ایران می‌توانست بخش فروش صنایع دستی را هم داشته باشد در قطر این اجازه را ندارد و می‌بایست تنها به نمایش اکتفا کند هر چند که همین اتفاق نیز محملی برای بازاریابی است.

در این باره مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گفته است: جام جهانی فوتبال در قطر می‌تواند فرصتی برای تبادل فرهنگی باشد، سکویی در ساحل کورنیش قرار دارد که در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: البته ما اجازه فروش نداریم و فقط نمایش است و تلاش داریم با استفاده از به روزترین تکنیک‌های تصویری بتوانیم ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و داشته‌های خودمان را در حوزه صنایع‌دستی نمایش دهیم.

وی افزود: صنایع‌دستی محصول سلیقه، هنر و اندیشه زیست بوم‌های مختلف است، باید در زنجیره ارزش بنشیند و بسته‌بندی خوب به این موضوع کمک می‌کند. هر صنایع‌دستی مانند نگینی است که باید در یک غلاف بنشیند. تمام صنایع‌دستی که داریم ارزشمند و نفیس است اما زمانی که از بسته بندی صحبت می‌کنیم به خاطر ارزش دادن بیشتر به این محصولات نفیس است.

فرزاد پیلتن سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت نیز در خصوص ظرفیت‌های قابل ارائه در بازه جام جهانی گفت: در صنایع دستی و فرش این امکان را داریم تا در دوره جام جهانی مانور بدهیم. امروز فرصت برندسازی در قطر نیست و برای استفاده از فرصت‌های جام جهانی باید از برندهای موجود استفاده کنیم.

پیگیری برای مجوز دیگری برای نمایشگاه فرش

سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره برگزاری نمایشگاهی همزمان با جام جهانی در قطر گفت: شرکت‌هایی که علاقه‌مند هستند نیز می‌توانند در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند. به دنبال دریافت مجوز دیگری نیز برای نمایشگاه فرش و صنایع دستی از دولت قطر هستیم تا این نمایشگاه نیز در بازه زمانی جام جهانی برگزار شود.

همچنین قرار است یک قطعه فرش دستباف جام‌جهانی پس از اتمام بافت برای رونمایی در مراسم جام‌جهانی به قطر ارسال شود. بافت این اثر هنری مختص جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر از پنجم شهریور امسال در آباده آغاز شده است و در قالب یک تخته فرش به ابعاد ۱۳۰ در ۱۸۰ در حال بافت با رنگرزی کاملاً گیاهی و منقش به کاپ جام جهانی قطر و نام آباده است.