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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۷

به کارگردانی مرتضی‌علی عباس میرزایی؛

فیلم زندگی علیرضا بیراوند از امروز روی پرده/ پوستر منتشر شد

فیلم زندگی علیرضا بیراوند از امروز روی پرده/ پوستر منتشر شد

پوستر فیلم سینمایی «بی رو» به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، پوستر فیلم سینمایی «بی رو» به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی همزمان با آغاز اکران سراسری این فیلم منتشر شد.

این فیلم از روز چهارشنبه ۱۱ آبان در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

«بی رو» سومین فیلم سینمایی مرتضی علی عباس میرزایی و روایتی از زندگی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران از دوران کودکی تا ورود به فوتبال حرفه‌ای و عضویت در تیم ملی فوتبال ایران است.

حسین بیرانوند، رضا داوود نژاد، سیاوش چراغی پور، سعید داخ، صحرا اسدالهی، محمد علی‌محمدی، سهیل قنادان، مهدی زمین‌پرداز، ستایش تارانی، سارا والیانی، ابوذر فرهادی، مبین بهاروند، محمد نیکبخت، مجید پتکی، مهران نائل، محمد عسگری، امین میری، مرتضی تقی زاده، وحید نفر، حامد نساج، علیرضا جلیلی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «بی رو» با سرمایه‌گذاری بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده است.

کد مطلب 5622709
زهرا منصوری

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