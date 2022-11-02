امضای قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه گفت: سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان به کشورهای همسایه است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران گفت: حدود ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهم‌نامه با شرکت گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده است. انشاالله که مابقی تفاهم‌نامه‌ها که به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در یک ماه آینده به قرارداد تبدیل می‌شود و مذاکرات آن در حال انجام است.

وی اظهار داشت: در سفر قبلی وزیر نفت به روسیه در کمیسیون مشترک درباره سوآپ نفت و فرآورده نفتی روسیه بحث شد و طی چند روز آینده درباره اعداد و ارقام آن توافق می‌شود.

صفری افزود: قرارداد سوآپ گاز روسیه هم در حال نهایی شدن است و تنها مشکل تعویق این قرارداد کشور واسطی بود که قرار بود گاز روسیه از آنجا به ایران سوآپ شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: درباره احداث خط لوله فشار قوی هم توجه داشته باشید که ایران خط لوله را به کشوری واگذار نمی‌کند، بلکه قرار است روس‌ها در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند. قرار است شرکت‌های روسی در داخل خاک پاکستان قرارداد خطوط لوله انتقال گاز را احداث کنند تا بدین صورت گاز از ایران به این کشور صادر شود.

صفری ادامه داد: به زودی یک شرکت مشترک بین ایران و روسیه برای احداث خط لوله انتقال گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ایجاد می‌شود، که سهم دو کشور ۵۰ درصد است و روس‌ها تکنولوژی خاص احداث خط لوله دریایی را در این پروژه احداث می‌کنند.

وی گفت: سواپ گاز روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و کاهش هزینه ترانزیت گاز از جنوب ایران به شمال برای تأمین سوخت استان‌های شمالی، موجب افزایش همبستگی سیاسی بین کشورهای ایران، روسیه و کشورهای واسط شامل ترکمنستان و آذربایجان می‌شود، که رویکرد بسیار هوشمندانه‌ای است و منجر به ثبات سیاسی و امنیتی و صلح ملت‌ها می‌شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه افزود: یک نکته را باید توجه داشت که اگر ما گاز روسیه را خریداری نکرده و یا سوآپ نکنیم، روس‌ها با کشورهای دیگر این همکاری را شکل می‌دهند. اخیراً هم بحث تجارت گاز روسیه با ترکیه مطرح شده است، در نتیجه ما باید از فرصت‌ها به سرعت بهره‌برداری کنیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: تمرکز مذاکرات سوآپ نفت روسیه بر روی عدد سوآپ سالانه ۱۰ میلیون تن نفت است و در آستانه نهایی شدن توافقات است.