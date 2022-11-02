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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان:

مدارس و ادارات هیچ شهری در خوزستان تعطیل نیست

مدارس و ادارات هیچ شهری در خوزستان تعطیل نیست

اهواز - مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: مدارس و ادارات هیچ شهری در استان خوزستان امروز به دلیل گرد و خاک تعطیل نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اشرفی در خصوص گرد و غبار موجود در برخی شهرهای استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه میزان ذرات گرد و خاک در خوزستان به حد قابل توجهی نرسیده است، هیچکدام از شهرهای استان امروز چهارشنبه یازدهم آبان تعطیل نیستند.

اشرفی افزود: تنها در رامشیر با توجه به میزان آلاینده‌ها، تصمیم گیری برای تعطیلی به فرمانداری این شهرستان واگذار شده است.

طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در ساعت ۹ صبح امروز میزان گرد و خاک در شهر اهواز ۴۸۲ میکروگرم بر متر مکعب رسید.

این میزان در شهرهای رامشیر ۳۶۶ و حمیدیه ۲۳۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد.

حد استاندارد گرد و خاک ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است.

در دیگر شهرهای خوزستان به دلیل بارندگی، هوا در وضعیت مناسبی قرار دارد.

کد مطلب 5622808

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