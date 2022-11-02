مدارس و ادارات هیچ شهری در خوزستان تعطیل نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اشرفی در خصوص گرد و غبار موجود در برخی شهرهای استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به اینکه میزان ذرات گرد و خاک در خوزستان به حد قابل توجهی نرسیده است، هیچکدام از شهرهای استان امروز چهارشنبه یازدهم آبان تعطیل نیستند.

اشرفی افزود: تنها در رامشیر با توجه به میزان آلاینده‌ها، تصمیم گیری برای تعطیلی به فرمانداری این شهرستان واگذار شده است.

طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در ساعت ۹ صبح امروز میزان گرد و خاک در شهر اهواز ۴۸۲ میکروگرم بر متر مکعب رسید.

این میزان در شهرهای رامشیر ۳۶۶ و حمیدیه ۲۳۷ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد.

حد استاندارد گرد و خاک ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب است.

در دیگر شهرهای خوزستان به دلیل بارندگی، هوا در وضعیت مناسبی قرار دارد.

