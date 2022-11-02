لیلا حاجی آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: خیابان محل عبور و مرور افراد، ماشین‌ها و اشیا است و به نوعی قلمرو ارتباطات انسانی و اجتماعی تعریف می‌شود.

کارشناس جامعه شناسی فرهنگی بیان کرد: آنچه که در خیابان حائز اهمیت است این است که زندگی روزمره به پویایی رسیده و این زندگی از جمله محاوره‌ها، دادوستدها، گشت و گذار و کلیت زندگی در بستر خیابان جریان دارد.

این کارشناس با بیان اینکه در مواقع التهاب جامعه این خیابان می‌تواند به میدان رویارویی دو تفکر تبدیل شود، مطرح کرد: در حقیقت در شرایط کنونی خیابان از حالت نرم خارج شده و دچار کژکاردی شده و کارکردهای عادی را از دست داده و به محلی ناایمن تبدیل شده است که در آن اتفاقات ناگوار انجام می‌شود.

حاجی آقایی بیان کرد: چنانچه شاهد آن هستیم که در این محل صداهای ناگوار شنیده می‌شود و ممکن است در این میان پدیده وندالیسم روی دهد و فضا برای حضور اغتشاشگران نیز فراهم شود و حالا در این میان صداهایی مانند گلوله به دلایل مختلف نیز شنیده شود که در نهایت خیابان به لحاظ مورفولوژی بهم ریخته می‌شود که این امر باعث به خطر افتادن سلامت روان ساکنان مناطق می‌شود.

وی ادامه داد: ضربه جسمی و روانی بخش جدایی ناپذیر زندگی ما است اما این ضربه در مواقعی که ما شاهد حوادث تکان‌دهنده هستیم از تغییرات محیطی، سیاسی یا اتفاقات طبیعی خارج از ظرفیت افراد است که در این بین باید روانشناسان و جامعه شناسان وارد شوند و این شرایط روانی را شناسایی و تحلیل کنند.

بوق‌های ممتد تجاوز به حقوق شهروندی است

حاجی اقایی بیان کرد: تنش‌، آشوب‌، تجاوز، قتل‌، جنگ‌، سرقت، تبعیض نژادی، انفجار، شکنجه و به طور کل صدا و هر اتفاقی حتی در شرایط کنونی صداهایی از قبیل بوق ممتدی که سبب تجاوز به حقوق شهروندی شده سبب ضربه روانی هستند که می‌توانند در انسان‌ها مشکلات روانشناختی ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: اختلال، استرس پس از ضربه، یکی از اسیب‌های روانشناختی این حوادث است که در سال ۱۹۸۰ در طبقه‌بندی تشخیص اختلال روانی در انجمن روانشناسی آمریکا عنوان شد که در این عنوان، طی بررسی‌های انجام شده متوجه شدند که افراد پس از سپری‌کردن شرایط استرس پرخاشگر، ترس و وحشت می‌شوند که بیشتر این افراد برای جبران به دنبال انتقام نیز باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: در قرن ۲۰ هزاران کشته در جنگ‌های جهانی و در قرن ۲۱ نیز اتفاقات تروریستی بسیاری انجام شد که در پی آن شاهد ایجاد رعب و وحشت در افراد بودیم.

وی اضافه کرد: در جامعه اقشار و افراد مختلفی زندگی می‌کنند و در این جامعه قشر حساس و آسیب پذیر از جمله افراد معلول، دارای بیماری خاص و باردار وجود دارد که میزان تاب‌آوری این افراد کم بوده و پذیرش مسئله برای آنها دشوار است که در شرایط کنونی این افراد در شرایط کنونی زودتر دچار شکنندگی و ترس می‌شوند که این ترس‌ها می‌تواند در سلامت روان آنها مؤثر باشد برای مثال سبب کاهش اعتماد به نفس آنها شود یا این افراد در انجام امور روزمره دچار اختلال شده و کارایی را از دست بدهند.

این کارشناس تاکید کرد: ما باید به فکر آن باشیم که سلامت روان را برای جامعه فراهم کنیم زیرا سلامت روان یکی از شاخص‌های مهمی است که وارد بحث مدیریت هیجانات، احساسات، سبک و زندگی می‌شود.

وی تشریح کرد: حال زمانی که سلامت روان به خطر می‌افتد ریتم زندگی نیز به هم ریخته و بهداشت روانی خط خورده است و فرد دچار فشارهای نامعمول شده است که ممکن است افراد در چنین شرایطی به رفتارهای پر خطر از جمله خودکشی یا جنون آنی دچار شوند.

حاجی آقایی عنوان کرد: این ترس‌ها ممکن است اجازه ندهند افراد از قدرت تفکر و عقلانیت خود استفاده کنند و تصمیم گیری درست داشته باشند و در نتیجه نمی‌توانند مدیریت هیجان داشته باشند و از طرف دیگر زمانی که زندگی عادی افراد دچار اختلال شده در پی آن فرد دچار استرس، اضطراب، افسردگی، مشکلات ارتباطی، تیک‌های عصبی و متشنج شدن فضای خانواده شود.

تشویش و نگرانی نتیجه ناامنی در جامعه است

وی عنوان کرد: کودکان و نوجوان در این شرایط ممکن است دچار لکنت زبان، شب اداری، جویدن ناخن شوند یا نوجوان به دلیل قرار گرفتن در سن هیجانات ترجیح دهند بیشتر زمان خود را در بیرون از منزل سپری کنند.

حاجی اقایی گفت: اگر امنیت جغرافیا و محیط زندگی از ما گرفته شود نه تنها از زندگی لذت نمی‌بریم بلکه دچار تشویش و نگرانی می‌شویم.

وی با تاکید بر اینکه روان افراد در جامعه دچار حادثه می‌شود تصریح کرد: خسارات ناشی از این اتفاقات هم خسارات روحی و روانی است هم در پی آن خسارات مادی نهفته است.

این کارشناس در پایان با بیان اینکه شرایط کنونی می‌تواند سبب اختلالات خلقی شود گفت: خسارات مادی ضربه به اموال عمومی، خروج شهر از حالت زیبایی، آلودگی صدا، خروج از حالت تعلق به خانه، شهر و وطن هرکدام راه را باز می‌کند تا افرادی که رفتارهای آشوبگرانه یا احساسات تندی دارند محیط جغرافیایی فرهنگی را به خطر بیاندازند.