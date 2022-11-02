مهدی رضوی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه معارفه دبیر جدید کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه در کل کشور ۱۴۰ هزار خادم یار گزینش شده وجود دارد، بیان کرد: این خامیاران در قالب ۹ عنوان کانون تخصصی و کانون‌های عمومی که جغرافیا محور هستند فعالیت می‌کنند

وی افزود: کانون سلامت شامل پزشکان و پرستاران، کانون خانواده که در حوزه‌های سبک زندگی فعالیت می‌کنند، کانون اشتغال برای کارآفرینی جوانان، کانون مشاوره با موضوع خانواده، حقوقی و … از جمله کانون‌های تخصصی خادم‌یاران هستند.

مدیر مرکز خادم‌یاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس با بیان اینکه در کنار این کانون‌ها، برخی کانون‌های محلی نیز در سراسر کشور فعال هستند، بیان کرد: کانون‌های محلی جغرافیا محلی هستند و تقریباً همه شهرها و استان‌های کشور از این امکان برخوردار هستند.

رضوی کیا با بیان اینکه تعداد این کانون‌های محلی در سراسر کشور دو هزار مورد است، ابراز کرد: این کانون‌ها به صورت حضور داوطلبی مردم در تخصص‌های مختلف به جامعه خدمت رسانی می‌کنند همچنین در استان سمنان چهار هزار و ۲۰۰ خادم‌یار رضوی در کانون‌های محلی و تخصصی فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه استان سمنان به دلیل اینکه مسیر زیارت علی بن موسی‌الرضا (ع) و قرارگیری در مسیر حرم تا حرم در زمره استان‌های قوی ما در حوزه خادم‌یاری است، بیان کرد: این استان هم در کانون‌های تخصصی و هم کمک به محرومان شامل محرومیت زدایی، اشتغال، توزیع اقلام مانند گوشت قربانی که هر ساله در عید قربان جمعی از خادم‌یاران حضور دارند رتبه برتر کشور را دارد.

مدیر مرکز خادم‌یاری و کانون‌های خدمت رضوی آستان قدس همچنین از معرفه دبیر جدید این کانون در استان خبر داد و ابراز کرد: طی مراسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان سمنان حسن سعدالدین به عنوان دبیر جدید کانون‌های خدمت رضوی استان معرفی و از خدمات نجفعلی انتظاری دبیر قبلی این کانون قدردانی شد.