به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بِن والاس، وزیر دفاع انگلیس می‌گوید که ارتش این کشور به‌دلیل مسائل آموزشی، با کمبود خلبان برای هدایت جنگنده‌های مدرن F-۳۵ مواجه است.

والاس اذعان کرده است که تأمین نیروی انسانی برای جنگنده‌های F-۳۵ «چالش بزرگی» برای ارتش انگلیس است. وی در توضیح دلایل این موضوع گفت که برگزاری دوره‌های آموزش پرواز با تأخیرهای زیاد مواجه شده به طوری‌که خلبانان پیش از برآورده ساختن الزامات هدایت جنگنده‌های پیچیده و پیشرفته، به‌جای دو تا سه سال، باید هشت سال منتظر بمانند.

به گفته والاس، «مجاری ارتباطی ارتش انگلیس با خلبانان، مطابق میل آنها جریان نداشته و علاوه بر این، جنگنده‌های F-۳۵ نسبتاً جدید و به‌روز هستند و این مؤلفه نیز در کمبود خلبان مؤثر است.

نیروی هوایی و دریایی سلطنتی انگلیس در مجموع قصد دارد تا ۱۳۸ فروند جنگنده F-۳۵B نسل ۵ را به ناوگان خود اضافه کند اما تاکنون تنها ۲۷ جنگنده خریداری کرده است.

اسکای‌نیوز در اوایل آگوست گزارش داد که بیش از ۲ سال پیش، وزارت دفاع انگلیس به مارشال سِر مایک ویگستون، فرمانده نیروی هوایی این کشور دستور داد تا «مشکلات حاد را برطرف کرده و آموزش پرواز با این جنگنده‌ها را در اولویت خود قرار دهد.»

این شبکه تلویزیونی در آن برهه به این موضوع اشاره کرد که نیروهای هوایی انگلیس نگران «کمبود زیان‌بار» خلبانان مجرب است زیرا آنها به‌جای ماندن در ارتش و آموزش خلبانان جدید، به مشاغل صنعتی پردرآمدتر روی آورده‌اند.