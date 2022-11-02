روسیه، سفیر انگلیس را احضار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو سفیر انگلیس در روسیه را به دلیل دست داشتن متخصصان انگلیسی در حمله پهپادی اوکراین به ناوگان این کشور دریای سیاه به این وزارت خانه فرا خواهد خواند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در جمع خبرنگاران،در خصوص حملاتی که موجب تعلیق توافقنامه صادرات غلات از بنادر اوکراین شد، اعلام کرد که این اقدامات تحت هدایت متخصصان انگلیسی صورت گرفت.

«ماریا زاخارووا» تاکید کردکه در همین راستا به زودی سفیر انگلیس به وزارت خارجه روسیه احضار خواهد شد.

وزارت دفاع روسیه نیز در این خصوص اعلام کرد که این حمله تحت هدایت و رهبری متخصصان نیروی دریایی انگلیس انجام شده است، هر چند دولت انگلیس در پاسخ طرح چنین اتهاماتی از سوی مسکو را نادرست خوانده و آن را رد کرده است.

بنابر اعلام مسکو، در این حمله که به وسیله ۹ پهپاد هوایی و ۷ پهپاد دریایی انجام شد، ناوگانی مورد حمله قرار گرفت که طبق توافق مورد حمایت سازمان ملل متحد و ترکیه مسئول تامین امنیت کاروان صادرات غلات اوکراین است.