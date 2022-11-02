به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باقری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره)، اظهار کرد: تجمع ۱۳ آبان در کلیه شهرستان‌ها و بخش‌های استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مشخص شدن مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: این راهپیمایی در شهر اردبیل از ابتدای میدان شریعتی به سمت مصلی خواهد بود و از همه اقشار مختلف مردم دعوت می شود تا در این مراسم دشمن شکن حضور داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرد: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد و «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهوری سخنران ویژه این مراسم خواهد بود.

حجت‌اسلام باقری ادامه داد: اینبار نیز مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان اردبیل اوج نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی به خصوص آمریکای جنایتکار به نمایش خواهند گذاشت.

وی گفت: در این روز تاریخی ابعاد گسترده‌ای از خیانت‌ها و شیطنت آمریکای جنایت‌کار و همدستان آن‌ها برای ملت ایران آشکار شد و دانشجویان پیرو خط امام توانستند با تسخیر لانه جاسوسی اسناد و مدارک آشکاری را از دخالت‌های آمریکا در مسائل داخلی ایران برملا کنند.