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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۴

همزمان با روز دانش آموز؛

تجمع ۱۳ آبان در مصلای اردبیل برگزار می‌شود

تجمع ۱۳ آبان در مصلای اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: تجمع ۱۳ آبان همزمان با سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان و روز دانش آموز در مصلای اردبیل برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باقری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره)، اظهار کرد: تجمع ۱۳ آبان در کلیه شهرستان‌ها و بخش‌های استان اردبیل برگزار می‌شود.

وی با اشاره به مشخص شدن مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان افزود: این راهپیمایی در شهر اردبیل از ابتدای میدان شریعتی به سمت مصلی خواهد بود و از همه اقشار مختلف مردم دعوت می شود تا در این مراسم دشمن شکن حضور داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل بیان کرد: این مراسم از ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد و «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهوری سخنران ویژه این مراسم خواهد بود.

حجت‌اسلام باقری ادامه داد: اینبار نیز مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان اردبیل اوج نفرت و انزجار خود را از استکبار جهانی به خصوص آمریکای جنایتکار به نمایش خواهند گذاشت.

وی گفت: در این روز تاریخی ابعاد گسترده‌ای از خیانت‌ها و شیطنت آمریکای جنایت‌کار و همدستان آن‌ها برای ملت ایران آشکار شد و دانشجویان پیرو خط امام توانستند با تسخیر لانه جاسوسی اسناد و مدارک آشکاری را از دخالت‌های آمریکا در مسائل داخلی ایران برملا کنند.

کد مطلب 5622942

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