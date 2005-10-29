مراسم سيزده آبان در يازده آبان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با توجه به اينكه روز 13 آبان امسال مصادف با روز جمعه بوده ؛ مراسم گراميداشت تبعيد امام خميني (ره) به تركيه ، به شهادت رسيدن دانش آموزان توسط رژيم شاه و تسخير لانه جاسوسي آمريكا، در روز چهارشنبه يازدهم آبان ماه برگزار شود كه شامل تجمع و راهپيمايي از دانشگاه تهران به سمت لانه جاسوسي آمريكا در خيابان طالقاني مي باشد.