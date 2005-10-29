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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۴۷

بنابر اعلام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ؛

مراسم سيزده آبان در يازده آبان برگزار مي شود

مراسم سيزده آبان در يازده آبان برگزار مي شود

بنابر اعلام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ، امسال مراسم يوم الله سيزده آبان در روز يازده آبان در مقابل لانه جاسوسي آمريكا برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي با توجه به اينكه روز 13 آبان امسال مصادف با روز جمعه بوده ؛ مراسم گراميداشت تبعيد امام خميني (ره) به تركيه ، به شهادت رسيدن دانش آموزان توسط رژيم شاه و تسخير لانه جاسوسي آمريكا، در روز چهارشنبه يازدهم آبان ماه برگزار شود كه شامل تجمع و راهپيمايي از دانشگاه تهران به سمت لانه جاسوسي  آمريكا در خيابان طالقاني مي باشد.

کد مطلب 246636

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