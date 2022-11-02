اجرای طرح ضربتی لایروبی انهار در منطقه ۱۲

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر یزدی ضمن آرزوی آغاز باران رحمت الهی بر سراسر میهن اسلامی از آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری این منطقه به منظور رفاه حال شهروندان در این ایام خبر داد.

شهردار منطقه ۱۲ گفت: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فصل بارش، نواحی شش گانه منطقه ۱۲ هم‌اکنون در آمادگی کامل به سر می‌برند و تمهیداتی همچون لایروبی و کنترل مستمر همه انهار روباز و روبسته (به طول ۶۰ هزار و ۲۰۶ متر)، مسیل‌ها و زیر پل‌ها، تخلیه حوضچه‌های زباله‌گیر به همراه کنترل مستمر آنها برای این منظور پیش‌بینی شده و به انجام رسیده است.

وی افزود: هنگام بارندگی هم با توجه به اعلام سازمان هواشناسی و بی‌سیم منطقه، همه عوامل در حوزه خدمات شهری و گروه‌های ۱۳۷ به حالت آماده‌باش درآمده و در نقاطی که گاهی تجربه آب‌گرفتگی داشته‌اند و احتمال آب‌گرفتگی در آنها وجود دارد، عوامل به صورت شیفتی با تجهیزات انفرادی و کامل حضور پیدا می‌کند و در صورت بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهد کرد.

یزدی در تشریح برخی از این تمهیدات بیان کرد: کیسه‌های شن برای رفع مشکل نقاط آب‌افتادگی و آب‌گرفتگی از هم‌اکنون تهیه شده که این کیسه‌ها نیز در اختیار نواحی قرار می‌گیرد تا در مواقع ضروری از آنها استفاده شود؛ همچنین پمپ‌های کف‌کش و پمپ‌های آب مورد نیاز در اختیار نواحی قرار گرفته تا در نقاط آب‌گرفتگی از آن استفاده کنند. گروه‌های فضای سبز نیز به حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وزش باد سنگین با تجهیزات مورد نیاز از قبیل اره برقی و… در محل‌هایی که دچار بحران شده، حضور پیدا کنند.

حامد خداوردی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۲ نیز دراین‌باره گفت: لایروبی انهار روباز و روبسته به‌تفکیک نواحی ۶ گانه، ۲۲ هزار و ۵۶۱ متر (ناحیه ۱)، ۸ هزار و ۱۶۳ متر (ناحیه ۲)، ۵ هزار و ۹۳۹ متر (ناحیه ۳)، ۶ هزار و ۹۴۰ متر (ناحیه ۴)، ۷ هزار و ۸۴۲ متر (ناحیه ۵) و ۸ هزار و ۷۶۱ متر (ناحیه ۶) بوده است.

وی از استقرار مستمر ۶۰ نیروی انسانی و ۲۴ خودرو در سطح منطقه در حالت آماده‌باش سخن گفت و افزود: از این تعداد ۱۰ نفر از نیروی انسانی به هر ناحیه اختصاص یافته؛ همچنین ۴ خودرو شامل خودروی ۱۳۷، پیکاب، شهربان و معبربان و خودروهای خدمات شهری شامل فان و مینی‌پک در هر ناحیه مستقر شده است.