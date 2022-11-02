دستور بشاراسد برای ثبت داروهای ایرانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در دیدار با گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه که در وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: زمینه توسعه همکاری‌های دو کشور در تمام حوزه‌ها وجود دارد.

وی افزود: متأسفانه در برخی از زمینه‌ها روابط دوستانه دو کشور هنوز به سطح همکاری‌های عملیاتی نرسیده است و ایران آمادگی توسعه همه جانبه روابط در حوزه نظام سلامت با کشور دوست و برادر سوریه را دارد.

وی با اشاره به سفر خردادماه هیأت ایرانی به سوریه و دیدار با وزرای بهداشت، آموزش عالی و نخست وزیر سوریه، گفت: در این دیدارها بر عزم دو کشور برای توسعه روابط تاکید شد و رئیس جمهور سوریه، دستور ثبت داروهای ایرانی در سوریه را برای تسهیل صادرات دارویی ایران به سوریه صادر کرد.

وزیر بهداشت افزود: ایران در تهاجم ناجوانمردانه تروریست‌ها و کشورهای متخاصم به سوریه از هیچ کمکی دریغ نکرد و جوانان رزمنده و غیور ایرانی با حضور در سوریه به دفاع از این کشور پرداختند.

عین اللهی تصریح کرد: در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، شورایی برای عملیاتی کردن روابط دوجانبه و تفاهمنامه ها، متشکل از نمایندگان مجلس و دستیار ویژه وزیر بهداشت در امور بین الملل تشکیل می‌شود تا در زمینه برنامه‌های اجرایی، تصمیمات لازم را با زمان بندی مشخص اتخاذ کنند.

وی به وجود ۶۶ دانشگاه علوم پزشکی، هزار بیمارستان، ۱۵۰ هزار تخت بیمارستانی، ۲۰ هزار عضو هیأت علمی، ۲۷۰ هزار دانشجوی علوم پزشکی و ۸۰۰ مرکز تحقیقاتی علوم پزشکی در ایران اشاره کرد و بیان داشت: این ظرفیت بزرگ در نظام سلامت ایران آمادگی دارد تا در تمام زمینه‌های نظام سلامت به همکاری با سوریه بپردازد.