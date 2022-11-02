ازدواج دانشجویی به الگویی برای زندگی مشترک پایدار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن امیری مقدم ظهر چهارشنبه در همایش چشم انداز جمعیت و فرزندآوری در ایران که با حضور رئیس اداره حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت بهداشت در سالن آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در دین مبین اسلام بر ازدواج، فرزندآوری و افزایش جمعیت بسیار تاکید شده و خانواده کانون زندگی سالم است.

وی افزود: متأسفانه مسائل و مشکلات اقتصادی باعث فاصله گرفتن بخشی از جوانان از ازدواج و فرزندآوری شده در حالی که خداوند این دو را زمینه ساز برکت سفره‌ها و آرامش روح و روان قرار داده است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: هدف دشمن ریشه کن کردن باورهای دینی، مذهبی و سنتی ایران اسلامی در تمام عرصه‌ها است که باید با جدیت مانع تحقق این نیت شوم شد.

امیری مقدم ترویج ازدواج دانشجویی را یک سنت زیبا دانست و گفت: ازدواج دانشجویی باید به الگوی زندگی مشترک پایدار برای جامعه تبدیل شود.

مدیر ارشد استان در ادامه گفت: کاهش فرزندآوری و پیری جمعیت یک تهدید جدی برای آینده ایران اسلامی است.

وی بیان کرد: متأسفانه امروزه شبکه‌های اجتماعی جای خانواده را تنگ کرده‌اند و نسل جدید از طریق همین شبکه‌ها انبوهی از اطلاعات غلط و گمراه کننده دریافت می‌کنند.

امیری مقدم آمار بالای سقط جنین را حاصل آموزه‌های غلط دانست و گفت: برخی افراد در غرب زندگی با یک حیوان خانگی را به داشتن فرزند ترجیح می‌دهند اما این رفتارها با آموزه‌های دینی، اخلاق و فرهنگ ایرانی کاملاً تضاد دارد.

استاندار کرمانشاه همچنین خواهان برنامه ریزی برای کاهش هزینه‌های جاری برای خانواده‌هایی شد که بچه دار می‌شوند و عنوان کرد: دولت حمایت‌های بسیار مناسبی در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل پوشش بیمه‌ای، پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف و … از خانواده‌هایی که صاحب فرزند می‌شوند و یا مشکل ناباروری دارند، انجام داده است.

وی تأکید کرد: این حمایت‌ها و مشوق‌های گسترده در حوزه فرزندآوری باید توسط رسانه‌ها و صداوسیما برای مردم بازگو شوند زیرا هنوز بسیاری از آن بی اطلاع هستند.

امیری مقدم بر ضرورت ارائه آموزش‌های کاربردی در قبل از ازدواج تاکید کرد و گفت: با این آموزش‌های علمی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی به زوج‌های جوان ارائه شود تا از بروز بسیاری مشکلات احتمالی و طلاق جلوگیری شود.

استاندار کرمانشاه گفت: بخشی از اعتبارات سفر رئیس جمهور به دانشگاه علوم پزشکی اختصاص دارد که در اختیار این مجموعه قرار داده می‌شود تا طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی خویش را اجرایی کند.

وی بر افزایش خدمات برای زوج‌های متأهل دانشجو تاکید کرد و گفت: دانشگاه باید بستری را فراهم کند که زوج‌های دانشجو در طول مدت تحصیل از امکانات خوابگاه و دیگر خدمات رایگان برخوردار باشند