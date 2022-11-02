لزوم توجه ویژه به سراهای محلات پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله بازدیدهای چهارشنبه‌های فرهنگی علیرضا نادعلی سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به منظور بازدید از پروژه‌های فرهنگی در منطقه ۲ شهرداری تهران حضور پیدا کرد.

بر اساس این گزارش در این بازدید که مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ و جمعی از معاونین منطقه حضور داشتند؛ ابتدا علیرضا نادعلی سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران به منظور ادای احترام به مقام‌والای شهدا در گلزار شهدای

بوستان پرواز حضور پیدا و به شهیدان ادای احترام کرد و اظهار داشت: در این مکان رویدادهای فرهنگی متعددی برگزار می‌شود و بسیاری از شهروندان جهت زیارت به این مکان مقدس مراجعه می‌کنند.

وی افزود: با توجه به مراجعه فراوان شهروندان جهت زیارت در گلزار شهدای پارک پرواز در منطقه دو پایتخت، شهرداری منطقه تصمیم بر ساخت یک حسینیه در نزدیکی این مکان مقدس گرفته است؛ به همین منظور امروز کلنگ زنی اولیه صورت گرفت تا شهروندان بتوانند

در حسینیه‌ای نزدیک این مکان مقدس حضور پیدا کنند.

در ادامه بازدید نادعلی از دره فرحزاد نیز به صورت میدانی بازدید کرد و در حاشیه این بازدید اظهار داشت: متأسفانه در دره فرحزاد آسیب‌های اجتماعی شکل گرفته و معتادان متجاهر در این دره حضور پیدا کرده بودند و تبدیل شده بود به یکی از قطب‌های آسیب اجتماعی در شهر تهران که متأسفانه مورد بی توجهی نیز قرار گرفته بود.

وی افزود: با همت شهرداری تهران در دوره ششم مدیریت شهری تهران و همکاری سایر دستگاه‌های مربوط پاکسازی صورت گرفت و شهرداری منطقه دو تهران در دره فرحزاد فعالیت‌های مثبت زیادی را انجام داده است و این فعالیت‌های مثبت ادامه دارد.

سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: دره فرحزاد این امکان را دارد که به یک مکان تفریحی و گردشگری خوب در شهر تهران تبدیل شود و مدیریت شهری تهران در دوره ششم نیز تمام تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد.

بر اساس این گزارش نادعلی در ادامه بازدید خود از سرای محله «پونک» بازدید کرد و ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت سراهای محله اظهار کرد: مدیریت شهری تهران در دوره ششم تلاش خواهد کرد به سراهای محلات نگاه ویژه ای داشته باشد؛ نکته حائز اهمیت رویکرد خوب شهردار منطقه دو تهران به محلات این منطقه است.

وی افزود: سرای محله پونک می‌تواند گسترش فرهنگ در این محله را همراه داشته باشد؛ نزدیک یک میلیارد تومان هزینه این سرای محله شده است که این پروژه پیشرفت خوبی داشته و در بودجه سال آینده نیز باید به موضوع پیشرفت پروژه سرای محله پونک توجه شود.

سخنگو و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم تا سال ۱۴۰۲ یک سوله ورزشی بانوان مجهز در این مکان احداث شود.

وی گفت: باید به محلات با رویکرد ایرانی_ اسلامی توجه ویژه ای شود و سپس هویت محلات را مورد توجه قرار دهیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی سپس از پل معلق پارک پردیسان در بوستان نهج‌البلاغه بازدید کرد و در حاشیه این بازدید اظهار داشت: باید گردشگری در تهران در شهرداری تهران مورد توجه ویژه ای قرار بگیرد؛ این موضوع نیازمند فراهم کردن زیر ساخت مناسب است.

وی افزود: تعطیلی مراکز گردشگری در شهر تهران موضوعی است که به شهر آسیب جدی می‌زند و در شورای اسلامی شهر تهران پیگیر رفع مشکلات مکان‌های گردشگری هستیم.

نادعلی همچنین در ادامه چهارشنبه‌های فرهنگی از همراه سرا بیمارستان رسول اکرم (ص) بازدید کرد و لزوم توسعه همراه سراها در شهر تهران تاکید کرد و سپس از کانون تربیتی قدس آموزش و پرورش در منطقه دو بازدید به عمل آورد.

در ادامه علیرضا نادعلی در دیدار با شورای معاونان شهرداری منطقه ۲ شهرداری تهران ضمن شنیدن دغدغه‌های فرهنگی معاونان شهرداری این منطقه اظهار کرد: در مدیریت شهری تهران به دنبال نگاه کارشناسی به مسائل فرهنگی شهر تهران هستیم؛ نکته قابل توجه این است که در طول چند سال اخیر نسبت به مسائل فرهنگی در پایتخت توجه زیادی نشده است.

وی افزود: باید با کمک رسانه‌ها نسبت به مسائل فرهنگی توجه ویژه‌ای شود و مدیران شهری نسبت به مسائل فرهنگی دغدغه داشته باشند.

همچنین در ادامه جلسه علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با نخبگان فرهنگی و اجتماعی منطقه ۲ شهرداری تهران دیدار و گفتگو کرد؛ توجه ویژه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی از جمله تأکیدات در این جلسه بود.