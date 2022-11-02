آمریکا برای مذاکره با کره شمالی چراغ سبز نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پرتاب های موشکی امروز کره شمالی، دولت آمریکا را به واکنش واداشت.

«جان کربی» هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا در این خصوص اعلام کرد: ما پرتاب موشک های بالستیک کره شمالی را محکوم می کنیم.

این مقام امنیتی دولت آمریکا مدعی شد که کره شمالی تعداد زیادی گلوله توپخانه ای را برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار روسیه قرار داده است.

کربی در ادامه گفت کره شمالی سعی می کند مقصد این محموله ها را پنهان کند و طوری وانمود کند که مقصد آنها کشورهای خاورمیانه یا شمال آفریقا است.

این مقام آمریکایی با این حال تاکید کرد: بررسی این موضوع که آیا روسیه واقعاً مهمات توپخانه ای از کره شمالی دریافت کرده است یا خیر، ادامه دارد.

کربی در ادامه به تعهد آمریکا به دفاع از کره جنوبی و ژاپن در برابر هر گونه تهدیدی اشاره کرد و افزود: همچنان به هماهنگی با متحدان خود و دفاع از منافع خود در منطقه در برابر تهدیدات کره شمالی ادامه خواهیم داد.

هماهنگ کننده ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا سپس برای مذاکره با کره شمالی چراغ سبز نشان داد و گفت که آمریکا آماده است بدون قید و شرط با کره شمالی پای میز مذاکره بنشیند و درباره خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره گفتگو کند.

کربی در بخشی از اظهارات خود به دولت چین تاخت و گفت که چین اهرم نفوذ بر کره شمالی دارد اما از آن استفاده نمی کند. با این حال آمریکا از هرگونه تلاش چین برای استفاده مثبت از نفوذ خود با هدف خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره استقبال خواهد کرد.

این مقام آمریکایی متذکر شد که نیروهای آمریکا در پاسخ به تعهد این کشور در قبال کره جنوبی در مواجهه با تهدیدها، حالت آماده باش خود را حفظ خواهند کرد.

کربی در ادامه در خصوص ادعاهای مربوط به بکارگیری موشک های ایرانی در جنگ اوکراین اذعان کرد: ما هنوز ندیده‌ایم که ایران واقعاً موشک‌های زمین به زمین برای استفاده در جنگ را در اختیار روسیه قرارداده است.

این مقام آمریکایی تاکید کرد : ما نمی خواهیم هیچ کشوری از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کند.