آمریکا خواستار برگزاری نشست شورای امنیت با موضوع کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع دیپلماتیک آگاه امروز پنجشنبه اعلام کردند که آمریک خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، آمریکا درخواست برگزاری نشست علنی شورای امنیت درباره کره شمالی برای فردا جمعه را ارائه کرده است.

کره شمالی در بامداد امروز پنجشنبه اقدام به شلیک چندین موشک از جمله یک موشک بالستیک قاره پیما (ICBM) کرد.

شلیک این موشک‌ها باعث شد تا دولت ژاپن هشدار تخلیه در بخش‌های شمالی و مرکزی این کشور را صادر کند.

پرتاب های امروز جدیدترین آزمایش های تسلیحاتی کره شمالی در ماه های اخیر به شمار می آید که تنش ها را در منطقه افزایش داده است. شلیک این موشک ها یک روز پس از شلیک همزمان بیش از ۲۰ موشک پیونگ یانگ در یک روز انجام شد.

در عین حال با وجود هشدار اولیه دولت توکیو مبنی بر عبور موشک از آسمان ژاپن، توکیو بعداً اعلام کرد که این ادعا نادرست بوده است. دفتر نخست وزیر فومیو کیشیدا در ابتدا به ساکنان استان‌های شمالی و مرکزی میاگی، یاماگاتا و نیگاتا هشدار داده و به آنها دستور داده بود که به داخل ساختمان‌های محکم یا زیرزمینی بروند. همزمان با شلیک این موشک‌ها، خدمات قطار و مترو در آن مناطق متوقف شد.

نخست وزیر ژاپن همچنین پرتاب‌های کره شمالی را محکوم کرد و گفت که مقامات در حال بررسی جزئیات این موشک‌ها هستند. وی افزود: «شلیک‌های مکرر موشکی کره‌شمالی مایه خشم است و مطلقاً قابل بخشش نیست.»

وزیر دفاع ژاپن «یاسوکازو هامادا» نیز گفت این موشک‌ها حدود ساعت ۷:۴۰ صبح به وقت محلی پرتاب شد، اما سپس از رادارها بر فراز دریای ژاپن ناپدید شد. هامادا به خبرنگاران گفت: «ما پرتابی را شناسایی کردیم که پتانسیل پرواز بر فراز ژاپن را نشان داد و بنابراین سیستم هشدار را فعال کردیم، اما پس از بررسی پرواز تأیید کردیم که از آسمان ژاپن عبور نکرده است.» او گفت که این موشک‌ها تا ارتفاع حدود ۲۰۰۰ کیلومتری (۱۲۰۰ مایلی) و برد ۷۵۰ کیلومتری (۴۶۰ مایلی) پرواز کرد.

خبرگزاری یونهاپ نیز گزارش داد که اولین موشک از مرحله جداسازی عبور کرد و نشان داد که ممکن است یک سلاح دوربرد مانند ICBM باشد. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی نیز گفت این موشک دوربرد از نزدیکی پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی شلیک شده است.

حدود یک ساعت پس از اولین پرتاب، ارتش کره جنوبی و گارد ساحلی ژاپن از پرتاب دوم و سوم از کره شمالی خبر دادند. کره جنوبی گفت که هر دوی این موشک‌ها موشک‌های کوتاه بردی بودند که از کائچون در شمال پیونگ یانگ شلیک شدند.

در ۴ اکتبر هم کره شمالی برای اولین بار در ۵ سال اخیر یک موشک بالستیک را بر فراز ژاپن عبور داد که این موضوع باعث صدور هشداری شدید برای ساکنان آن مناطق شد. این دوربردترین موشکی بود که پیونگ یانگ تا به حال شلیک کرده بود.