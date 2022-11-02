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کد مطلب 5623298
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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۴

فیلم پیروزی قاطعانه فوتبال ساحلی ایران برابر آمریکا

فیلم پیروزی قاطعانه فوتبال ساحلی ایران برابر آمریکا

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دیدار مقابل آمریکا به پیروزی پرگل دست یافت و حریفش را ۶ بر ۴ شکست داد.

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    نظرات

    • abas IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      1 0
      پاسخ
      الان که روسیه نیست بهترین موقع برای قهرمانی ایران هستش.به امیدقهرمانی👏👏

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