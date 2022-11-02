دریافت 56 MB کد مطلب 5623298 https://mehrnews.com/xYP5c ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۴ کد مطلب 5623298 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۲۲:۵۴ فیلم پیروزی قاطعانه فوتبال ساحلی ایران برابر آمریکا تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان در دیدار مقابل آمریکا به پیروزی پرگل دست یافت و حریفش را ۶ بر ۴ شکست داد. کپی شد مطالب مرتبط پیروزی تیم ملی ایران برابر آمریکا/ جدال تعیین کننده با ساموراییها ساپینتو: گفته بودم که تاریخساز میشویم/ به بازیکنان پیغام دادم! نگران تیم ملی فوتبال ایران هستیم/ جام جهانی اولویت ورزش کشور است برچسبها ایران ایالات متحده امریکا تیم فوتبال ساحلی ایران
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