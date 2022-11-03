«مرد ابری» منتخب سه جشنواره آمریکایی، آذربایجانی و هنگ کنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «مرد ابری» به نویسندگی و کارگردانی شاهین جلالی در ادامه حضورهای جهانی خود، منتخب بخش رقابتی سیزدهمین جشنواره بین المللی باکو، بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مسیر ۶۶» آمریکا و جشنواره جهانی فیلم دانشگاهی هنگ کنگ راه پیدا کرد.

«مرد ابری» در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه باکو (Baku international Short film festival) در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی بین‌الملل در کنار آثاری از کشورهای فرانسه، آلمان، آمریکا، ترکیه، ایتالیا و آثار منتخب جشنواره کن، برلین، ونیز و … به رقابت خواهد پرداخت.

سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم باکو از ۲۰ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ تا ۱۵ نوامبر در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد و برگزیدگانش را با حضور برندگان، فیلمسازان و مهمانان جشنواره معرفی خواهد کرد.

همچنین، این فیلم کوتاه در بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللیRoute 66 «مسیر ۶۶» آمریکا به عنوان نامزد بهترین فیلم کوتاه خارجی زبان، نمایش داده خواهد شد. جشنواره بین‌المللی «مسیر ۶۶»، رویدادی سینمایی است که هر ساله در ماه آبان (نوامبر) در شهر اسپرینگفیلد در آمریکا برگزار می‌شود و فیلم‌های بلند و کوتاه با موضوع حقوق بشر را از سرتاسر جهان به نمایش می‌گذارد. بیست و یکمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «مسیر ۶۶» آمریکا ۱۳ تا ۲۳ آبان ماه مصادف با ۴ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه «مرد ابری» همچنین، در بخش مسابقه جشنواره جوایز جهانی فیلم دانشگاهی هنگ کنگ 2022 (Global University Film Awards) که زیر نظر آکادمی فیلم هنگ کنگ برگزار می‌شود، حضور دارد. این آکادمی در تلاش است تا فیلمسازان نوظهور را در سراسر جهان تشویق و علاوه بر نمایش ایده‌ها، بین استعدادهای منطقه‌ای و بین المللی تبادلی خلاقانه ایجاد کند. جشنواره جوایز جهانی فیلم هنگ کنگ از ۲۰ تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ مصادف با ۱۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در هنگ کنگ برگزار خواهد شد.

محمود نظرعلیان، اکبر صادقی، اردشیر زاهد، حمدالله سلیمی، رسول علی نژاد و محمد فرجی بازیگران «مرد ابری» هستند.

این فیلم کوتاه، روایتگر مرد سالخورده‌ای است که تعادل زندگی‌اش را از دست داده و با اتفاقات پیش بینی نشده‌ای روبرو می‌شود.

فهرست عوامل «مرد ابری» عبارتند از: نویسنده و کارگردان: شاهین جلالی، مدیر فیلمبرداری: عبدالله شکری، طراحی و ترکیب صدا: حسین قورچیان، صدابردار: بهنام اسدالهی، تدوین: شاهین جلالی، طراح صحنه و لباس: یاسر حسنی، طراح پوستر: فیاض بهرام، اصلاح رنگ ونور: علیرضا قادری اقدم، مدیر تولید: زهرا پسندی، گریم: سجاد سید هدی، جلوه‌های ویژه بصری: آرمین دانشور، منشی صحنه: ندا باباپور، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سجاد حاج حسینی، تدوین صدا: مهیار سلیمی، دستیار صدابردار: محمدرضا واعظ، دستیار تصویر: امیر شایعی، مترجم: محمد فارسی مدان، زیرنویس: رضا تاریوردی، صدا پیشه: توران قربانی، عکاس: محسن زارع، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان ایران و شاهین جلالی.