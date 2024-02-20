«بی جان» آماده نمایش و پخش جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «بی جان» به نویسندگی و کارگردانی شاهین جلالی با اتمام مراحل فنی، برای شرکت در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی آماده نمایش شد.

مجید پتکی و اتابک نادری به عنوان بازیگران اصلی در این فیلم کوتاه ایفای نقش دارند.

فیلمبرداری این فیلم کوتاه با ژانر ملودرام، طی پنج روز در شهر اردبیل و آستارا انجام شده است.

فهرست عوامل فیلم کوتاه «بی جان» عبارت است از: نویسنده و کارگردان: شاهین جلالی، اصلاح رنگ و جلوه‌های ویژه بصری: علیرضا قادری اقدم، طراحی و ترکیب صدا: محمد مهدی جواهری‌زاده، صدابردار: بهنام اسدالهی، تدوین: شاهین جلالی، طراح صحنه و لباس: سید یاسر حسنی، مدیر فیلمبرداری: رحیم بشارت، گریم: رضا صاحب نظر، مدیر تولید: مقداد اکبری، منشی صحنه: شمیم محمدی، دستیار کارگردان: حسین الهامی، عکاس پشت صحنه: ندا اشکانی، تدارکات: محمد شیخی، دستیار تولید: زهرا پسندی، دستیار صدا: امیرحسین شکری، دستیاران تصویر: مهرداد میکاییل زاده و سینا کیومرثی، دستیاران صحنه و لباس: محمدرضا جهانگیری و امیرحسین عبدی، سایر بازیگران: محمد مهدی برجی، حسن رهنما آذر، الهام برزین، امیر خلیلی، فاطمه جاهد و اصغر اقتداری، مترجم: آیدا جمشیدزاده، زیرنویس: رضا تاری وردی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه‌کننده: شاهین جلالی.