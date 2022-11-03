۱۳ آبان نماد اتحاد و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام کمال علیپور به مناسبت سالروز یوم الله ۱۳ آبان آمده است: سالروز ملی مبارزه با استکبار فرصت مغتنم برای تقویت انسجام و اتحاد پرشکوه و تاریخی ملت بیدار ایران اسلامی در راه ایستادگی و سازش ناپذیری در برابر مظهر استکبار جهانی است.

در ادامه آمده است: تاریخ خون رنگ انقلاب اسلامی مشحون از عداوت و کینه توزی بی پایان سردمداران جنایتکار آمریکا علیه ملت بپاخاسته ایران اسلامی است که برای سربلندی و عزت روز افزون خود بدون وابستگی به قدرتهای جائر، هیچگاه از حرکت و جهاد دست نخواهد کشید.

همچنین در این پیام تصریح شد: اکنون در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه، اراده های ایمانی و پرتوان ملت با انگیزه ایران با خلق فرصت های جهش و پیشتازی بسوی قله های پیشرفت وشکوفایی، بار دیگر هیمنه پوشالی آمریکا وصهیونیسم بین الملل را به لرزه درآورده وبصیرت مثال زدنی اقشار متحد و منسجم کشور با پیگیری اهداف والای نظام اسلامی تحت رهبری های داهیانه ناخدای کشتی انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) خواب سردمداران رسوای جریان فتنه و آشوبهای ضد امنیت ملی را آشفته ساخته است.

اینجانب به نمایندگی از مجمع نمایندگان مردم شریف دیار علویان ضمن محکوم کردن جنایات ضد بشری آمریکا وصهیونیسم بین الملل علیه مردم انقلابی کشورمان بر تداوم حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی در مسیر ترسیمی امامین انقلاب تاکید کرده و توفیقات مضاعف تلاشگران جبهه انقلاب را در راه تحقق آرمان‌های سترگ نهضت خروشان معمار کبیر انقلاب اسلامی مسئلت دارم.