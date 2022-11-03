آمریکا هرگز نگران حقوق بشر در ایران نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک، در حاشیه برگزاری نشست غیررسمی (آریا فرمولا) کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، با حضور در یک کنفرانس مطبوعاتی در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل، در خصوص حوادث در ایران، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت: دولت ایران به دنبال راه‌حل برای مشکلات داخلی خود است و حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز از سوی قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است.

سفیر و نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: آمریکا در برگزاری نشست غیررسمی ضدایرانی به کارزار عملیات روانی، فریب و نفاق آشکار متوسل شده است.

وی افزود: آمریکا ادعا می‌کند این نشست را با هدف حمایت از حقوق بشر ایران برگزار می‌کند؛ اما طنز کار آنجا است که ایرانیان گسترده‌ترین صدمات را از ناحیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا در ده‌ها سال متحمل شده‌اند، آن هم در یک جنگ واقعی که ابزار جنگی آن غذا و دارو بوده است.

ایروانی تاکید کرد: آمریکا به طور استاندارد از یک مفهوم با ارزش یعنی حقوق بشر سوءاستفاده کرده و پلتفرم سازمان ملل و منابع آن را برای توسعه دستور کار سیاسی خود دستکاری می‌کند.

دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد: درحقیقت تاریخ خود گواه روشنی است که ثابت می‌کند آمریکا هرگز نگران حقوق بشر در ایران و جاهای دیگر نبوده است. موضوع جلسه امروز به طور روشن دخالت در امور داخلی یک دولت حاکم است و نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل از زمانیکه نظم حقوقی بین‌المللی پایه‌گذاری شد، محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: ایران سیاسی شدن حقوق بشر را رد کرده است و دستکاری در سیستم سازمان ملل توسط دولت‌های مشخص برای توسعه اهداف سیاسی کوتاه‌بینانه را قابل قبول نمی‌داند. این امر رویه‌ای خطرناک است که همواره در مورد آن هشدار داده شده است.

ایروانی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره متعهد به حقوق بشر بوده و این تعهد به افزایش و حمایت از حقوق بشر ادامه خواهد یافت. مامصمم هستیم تا تلاش‌ها را برای تعقیب این اهداف خوب ادامه بدهیم.

دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و بهره‌مندی از این حقوق توسط مردم ایران از سوی دولت مورد حمایت بوده است.

وی اظهار کرد: همه ایرانی‌ها در داخل و خارج از ایران که نگران تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی هستند، مخالف خشونت، تخریب، آشفتگی و بی‌ثباتی هستند.

ایروانی تاکید کرد: دولت ایران همواره حداکثر تلاش را برای رعایت حقوق بشر انجام داده است و به تلاش‌های خود برای اینکه مردم ایران شرایط زندگی بهتری که شایسته آن هستند را داشته باشند، ادامه می‌دهد و در این راستا در جهت ترمیم قوانین و مقررات مورد نیاز اقدام می‌کند.

سفیر و نماینده دائم ایران تصریح کرد: نیروی انتظامی ایران قابلیت مدیریت هرگونه آشوب و حفظ آرامش در کشور را دارد. در عین حال حفظ جان و کرامت انسان‌ها راهنمای تصمیمات ما است، بنابراین خویشتن‌داری صورت گرفته توسط نیروهای انتظامی نباید نشانه‌ای از ضعف آنها تلقی شود.

وی ادامه داد: مسائل حقوق بشری خود را با کشورهائی که از ما عقب‌تر هستند، مقایسه نمی‌کنیم تا احساس رضایت داشته باشیم، بلکه نگاه ما به اهداف والائی چون حاکمیت دین، اخلاق و عدالت بر جامعه است و مصمم هستیم در این مسیر حرکت خود را ادامه دهیم.

ایروانی در پایان خاطرنشان کرد: دولت ایران در پی یافتن راه‌حل کاملی برای حل مشکلات با استفاده از نخبگان، دانشگاهیان، قابلیت‌ها و منابع علمی است و جامعه بین‌المللی باید به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها احترام بگذارد.