آمریکا صلاحیت برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد، در شرایطی که دهها سال زنان ایرانی از تحریم‌های غیر انسانی آمریکا صدمه دیده‌اند، این کشور صلاحیت حقوقی، اخلاقی و سیاسی برای برگزاری جلسه در مورد شرایط داخلی ایران را ندارد.



سفیر و نماینده دائم کشورمان طی نامه‌ای به کلیه سفرا و نمایندگان دائم کشورهای عضو و ناظر سازمان ملل متحد با ارائه گزارش مختصری از روند تحولات جاری در ایران، اهداف آمریکا از برگزاری نشست ضد ایرانی علیه ایران در سازمان ملل متحد را تشریح کرد.



سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در این نامه با اشاره به درخواست برگزاری نشست غیر رسمی (آریا فرمولا) از سوی آمریکا تحت عنوان «اعتراضات جاری در ایران» تاکید کرد، آمریکا با به راه انداختن جنگ روانی و عملیات فریب ادعا دارد که این جلسه هدفش حمایت از حقوق زنان ایران است. اما این امر کاملاً ناشی از نفاق آمریکا بوده و سو استفاده از مفهوم ارزشمند حقوق بشر محسوب می‌شود.



این دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به دهها سال دشمنی آمریکا نسبت به مردم ایران افزود: برخلاف اتهامات بی اساس آمریکا علیه ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران همواره متعهد به ارتقا و حمایت از حقوق بشر و اجرای تعهدات حقوق بشری در چارچوب حقوق بین الملل است.



وی تصریح کرد، حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز توسط قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و دولت جمهوری اسلامی ایران همواره بر بهره مندی از این حق توسط مردم تاکید کرده و نمونه بارز این امر برگزاری تجمعات مسالمت آمیز در سراسر ایران است.



سفیر و نماینده دائم کشورمان خاطر نشان ساخت، از سوی دیگر هرد ولتی از جمله دولت ایران مسئول حمایت از مردم خود در مقابل اقدامات خشونت آمیز نظیر خرابکاری (وندالیسم) و تخریب اموال خصوصی و عمومی مانند آتش زدن آمبولانس‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی، بانک‌ها و مراکز خدمات عمومی و فراتر از آن اقدامات تروریستی نظیر حادثه اخیر که به شهید شدن ۱۵ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر از شهروندان ازجمله زنان و کودکان توسط عناصر داعش در یک مکان مذهبی در شیراز انجامید، می‌باشد.



امیر سعید ایروانی تصریح کرد، مکانیزم هایی برای رصد، ارتقا و حفظ شرایط حقوق بشر در کشورها در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد که یکی از این مکانیزم‌ها، بررسی دوره‌ای جهانی یا UPR می‌باشد که مکانیزمی جهانی و شفاف برپایه همکاری، دیالوگ و رفتار برابر همه دولت‌هایی که مورد بررسی قرار می‌دهد، ایجاد می‌کند و ایران هم بطور مداوم همکاریهای داوطلبانه و سازنده‌ای در چارچوب UPR و ارتقا ارائه گزارش دوره‌ای داشته است.



سفیر و نماینده دائم کشورمان اضافه کرد: پرداختن به مسائل داخلی دولتها توسط شورای امنیت سازمان ملل از طریق ایجاد یک ارتباط ساختگی بین این موارد و صلح و امنیت بین المللی نه فقط غیر سازنده می‌باشد، بلکه مکانیزم‌های مؤثر موجود را تضعیف کرده و برخلاف اصول و اهداف سازمان ملل مندرج در منشور ملل متحد در مورد اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است.



وی افزود: بر این اساس تلاش‌ها برای برگزاری جلسه فوق الذکر توسط آمریکا، نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین المللی بوده و رویه خطرناکی را ایجاد می‌کند که دولت‌های عضو نباید آن را قبول کنند.



دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان ساخت: آمریکا نگرانی واقعی و صادقانه در مورد شرایط حقوق بشر در ایران و یا هرکجای دیگر ندارد. آمریکا ادعا می‌کند که از زنان ایرانی دفاع می‌کند، زنانی که به طور جدی از دهها سال تحریم غیر انسانی آمریکا صدمه دیده‌اند. جنگ واقعی اکنون در مورد غذا و دارو است و این امر حتی از استاندارد دوگانه فراتر بوده و ضمن اینکه یک رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به حقوق بشر می‌باشد، جنایت جنگی محسوب می‌شود.



سفیر و نماینده دائم کشورمان در پایان از اعضای سازمان ملل متحد خواست، تا از هر اقدامی که به برگزاری این جلسه و ایجاد رویه خطرناک، کمک نماید، خودداری شود.