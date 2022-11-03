تیم ملی ایران حاشیه ندارد/ به نتایج در جام جهانی۲۰۲۲ امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید سجادی شامگاه چهارشنبه درحاشیه آیین افتتاح و بازسازی مجموعه ورزشی شهید سرمالیان پلدختر در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال برای حضور در مسابقات جام جهانی، اظهار کرد: این روزها همه به فکر تیم ملی هستند و پیشاپیش آرزو می کنیم اعزام های تیم ملی فوتبال با همین شرایط خوب و کیفیتی که دارد اتفاق بیافتد.

او با بیان اینکه تیم ملی فوتبال دوبازی تدارکاتی بسیار خوب پیش رو دارد، افزود: تیم ملی برای یک بازی تدارکاتی در تهران و یک بازی تدارکاتی دیگر هم در دوحه قطر به میدان خواهد رفت.

وزیر ورزش وجوانان گفت: تمام تمهیدات و مقدمات از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش انجام شده است تا این تیم بتواند به شکل خوبی دور هم جمع شوند؛ همچنین چند مرحله بازبینی فنی و دوره های اردویی کوتاه مدت را آقای کی‌روش سرمربی تیم ملی برنامه ریزی کرده اند؛ بررسی های فنی را برای بازیکنانی که در ایران بودند به خوبی انجام دادند و یکسری از بازیکنان ما نیز در خارج کشور هستند.

دکتر سجادی تصریح کرد: به گفته کارشناسان یکی از بهترین تیم‌های ملی ادوارگذشته را در این دوره سراغ داریم؛ اهالی فوتبال خیلی امیدوار هستند و ما هم همینطور؛ کارشناسان فدراسیون فوتبال و کادر فنی و تک تک عزیزان به تیم ملی امیدوار هستند؛ بسیار برنامه ریزی های دقیق وتخصصی صورت گرفته است؛ گزارش های رسیده به من در خصوص تیم ملی نیز عاری از هرگونه حاشیه است