تفاوت های مشهود سرمربی پرتغالی تیم ملی/ دو روی سکه کی روش یکی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، برکناری شهاب الدین عزیزی خادم سبب شد تا انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال تبدیل به سوژه داغ اهالی فوتبال شود اما وقتی مهدی تاج نامزدی اش را برای بازگشت به پست مهم ریاست این مجموعه اعلام کرد دیگر نگاه‌ها تنها به او نبود بلکه مردی با لهجه اصفهانی زمزمه‌های بازگشت کارلوس کی روش به نیمکت تیم ملی ایران را مطرح کرد تا موافقان و مخالفان مرد پر حاشیه ولی تأثیرگذار فوتبال ملی ایران به صحبت درباره این موضوع بپردازند.

تاج هم طبق آنچه انتظار می‌رفت تنها دو روز پس از بازگشت به ساختمان فدراسیون سراغ کارلوس کی روش رفت تا برای سومین بار او را رهبر فنی تیم ملی ایران کند.

نگران‌ها سراغ اخلاق رفتند

ارزیابی فنی از دوران هشت ساله حضور کی روش همواره مخالفان جدی داشت اما کمتر کارشناس فوتبالی می‌توانست روی برنامه‌های او ایراد بگذارد تا تنها بحث درباره کی روش به اخلاقیات او نگاه ریاست گونه اش به فوتبال ایران باشد.

پیرمرد پرتغالی در همان نخستین جملات خود پس از بازگشت به ایران صحبت از وفاق و همدلی زد و به هیچ وجه رفتارهای تند گذشته را تکرار نکرد تا مخالفانش را سورپرایز کند.

بله! با شما هت تریک می‌کنم

کی روش در یکی از گفتگوهای اخیر خود در پاسخ به اینکه «آیا قبول دارید این بار ایران شما را به جام جهانی می برد» گفت: بله! قطعاً همین طور است.

پیرمرد پرتغالی بدون اینکه به دو دوره گذشته‌ای که مسیر صعود ملی پوشان را هموار کرد هت تریک حضورش با ایران در مهم‌ترین بازی‌های ملی را به دلیل توانمندی‌های فوتبالیست‌ها دانست و حتی از دراگان اسکوچیچ نیز تشکر و قدردانی کرد تا متواضع‌ترین چهره اش را به رخ هواداران فوتبال ایران بکشد.

لبخند با طعم خیلی جدی!

عکس‌هایی که در یک ماه گذشته از تمرینات تیم ملی ایران منتشر می‌شود گواه چهره‌ای کاملاً متفاوت از کی روش. پیرمرد پرتغالی بدون اینکه اخم کند بازیکنانش و حتی در برخی تمرینات با اهالی رسانه برخورد می‌کند. او سعی دارد روحیه تیمش را اینگونه بالا ببرد اما جدیت او همچون گذشته مثال زدنی است. کی روش در هیچیک از آیتم‌های تمرینی اجازه نمی‌دهد کسی حواس پرت باشد.

تمرینات تاکتیکی او با وجود لبخندهایی که بر لب می‌زند کاملاً جدی ادامه دارد. کمتر بازیکن جرأت می‌کند هنگام تمرین سراغ حاشیه برود. او حتی برای یک لحظه هم از بازیکنانش چشم بر نمی‌دارد و حتی وقتی دستیاران مورد اعتمادش تیم را رهبری می‌کنند هر ثانیه را زیر نظر می‌گیرد تا مبادا کسی از دستورات کوتاهی و سرپیچی کند.

دو روی سکه با یک خروجی

کی روش بر خلاف دوره ابتدایی حضورش شخصیتی کاملاً منعطف و آرام در ارتباط با رسانه‌ها دارد. او می‌داند اگر قرار باشد کسی از دستوراتش سرپیچی کند جایی در هواپیمای ایران به مقصد قطر ندارد. کی روش بی آنکه جنگ را به رسانه‌ها بکشد آن‌ها را در رقابت بین شاگردان خود در مستطیل سبز کشانده است. لبخندی که او روی لب دارد همه را امیدوار به کسب نتایجی همراه با آرامش و رسیدن به رؤیای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ کرده است.

شاید برای نخستین بار است دو روی سکه کی روش در اخلاق و علم فوتبال ایرانی یکی است و هیچ کس نگران واکنش‌های منفی از جانب پیرمرد پرتغالی نیست.

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B رقابت‌های جام جهانی قطر با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و ولز هم گروه است. برنامه بازی‌های ملی‌پوشان فوتبال ایران به شرح زیر است:

* ایران - انگلیس؛ دوشنبه ۳۰ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰

* ایران - ولز؛ جمعه ۴ آذر؛ ساعت ۱۳:۳۰

* ایران - آمریکا؛ سه‌شنبه ۸ آذر؛ ساعت ۲۲:۳۰