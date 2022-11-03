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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲

توسط فرهنگسرای رسانه؛

ویژه برنامه «خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای» برگزار می‌شود

ویژه برنامه «خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای» برگزار می‌شود

جدیدترین ویژه برنامه «با هم یاد بگیریم» با موضوع «خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای» امروز پنج‌شنبه ۱۲ آبان توسط فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین شماره از ویژه برنامه «با هم یاد بگیریم» را با موضوع «خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای» در یک مدرسه و همراه با دانش‌آموزان اجرا می‌کند.این برنامه برند تولیدات رسانه‌ای در فرهنگسرای رسانه است که تاکنون تولیدات متنوعی را با موضوعات مختلف داشته است. جدیدترین تولید رسانه‌ای این فرهنگسرا با موضوع «خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای» است که در گفت‌وگو با دانش‌آموزان دبیرستان دوره دوم میلاد طه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

خانواده همواره یکی از مهم‌ترین مفاهیم و موضوعات در بین ایرانیان بوده است. رسانه‌ها باید براساس توجه به همین موضوع دست به تولید پیام‌های رسانه‌ای زده و آموزه‌های مثبتی را در جامعه نشر بدهند.

خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای تلاش رسانه‌ای برای آگاه‌سازی مخاطبان و فرستنده‌ها از این موضوع بوده و سعی دارد پیام‌های رسانه‌ای درست و دقیقی را در اختیار مخاطبان قرار بدهد. استفاده از نظرات دانش‌آموزان و شنیدن نقطه نظرات‌شان در این موضوع می‌تواند کمک شایانی به این موضوع باشد.

ویژه برنامه «خانواده و خط قرمزهای رسانه‌ای» توسط فرهنگسرای رسانه تدارک دیده شده امروز پنج‌شنبه ۱۲ آبان ماه در دبیرستان دوره دوم میلاد طه با حضور معلم درس سواد رسانه‌ای علیرضا رحیم بصیری برگزار می‌شود.

کد مطلب 5623450

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