به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه بوشهر اظهار داشت: دشمنان از هر فرصتی برای جلوگیری از پیشرفت ایران اسلامی استفاده می‌کنند و راهبردهای مختلف را در دست اجرا دارند.

وی با اشاره به قرار گرفتن ایران اسلامی در یک جنگ اقتصادی خاطرنشان کرد: دشمنان متوجه پیشرفت‌های ایران شده‌اند و می‌خواهند جلوی این پیشرفت را بگیرند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور از تلاش دولت برای شکست دیوارهای تحریم خبر داد و افزود: تلاش می‌شود که با شکست دیوار تحریم‌ها مسیرهای پیشرفت کشور باز شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش داریم سرعت پیشرفت در کشور را افزایش دهیم، ادامه داد: مسابقه جدی بین ما و مخالفان نظام اسلامی وجود دارد و در این مسیر سرعت در پیشرفت بدون حضور گسترده مردم در اقتصاد امکان پذیر نیست.

رضایی با اشاره به نقش آفرینی مردم استان بوشهر در عرصه‌های مختلف دفاع از این نظام و انقلاب و ایران بیان کرد: امروز هم شاهد نقش‌آفرینی مردم استان بوشهر در این عرصه خواهیم بود.

استفاده از ظرفیت‌ها برای تولید ثروت ملی

وی از ظرفیت‌های استان بوشهر به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاه اتمی، کشاورزی و شیلات، دریا و ساحل و… اشاره کرد و افزود: امروز از جزیره خارگ بازدید کردیم و انصافاً استعدادهای فراوانی در این جزیره وجود دارد که می‌تواند تبدیل به ثروت ملی شده و در اختیار مردم قرار بگیرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: حدود ۶۰ یا ۷۰ سال است که گازهای همراه نفت در خارگ در حال سوختن است که هم محیط زیست را آلوده می‌کند و هم از این ثروت عظیم استفاده درستی نمی‌شود.

وی ادامه داد: اکنون یک پالایشگاه در حال ساختن است تا به زودی این گازها که سوخته می‌شود تبدیل به محصولاتی ارزشمند شود که هم قابل صادرات است هم دراختیار مردم قرار می‌گیرد.

رضایی با اشاره به پروژه ال ان جی خارگ افزود: تلاش می‌شود که از این تجهیزات صنعتی آب شیرین تامین شده و در اختیار مردم قرار گیرد که استاندار بوشهر با جدیت پیگیر این موضوع است.

وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت

وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت، تصریح کرد: ما در یک جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمنان متوجه این خطر شده‌اند که ایران می‌خواهد به سرعت پیشرفت کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دیواره‌های تحریم در ماه‌های آینده شکسته خواهد شد ادامه داد: حتی ما تحریم‌های داخلی یعنی دیوانسالاری که در کشور وجود دارد، را به طور جدی در نظر داریم.

وی گفت: تصمیم‌های کوچکی که اقدام‌های بزرگ را معطل کرده در حال برداشتن این موانع از سر راه پیشرفت کشور هستیم.