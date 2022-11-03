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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۲۴

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

استکبار جهانی نگران پیشرفت‌های حوزه علمی و اقتصادی ایران است

استکبار جهانی نگران پیشرفت‌های حوزه علمی و اقتصادی ایران است

بوشهر- معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: استکبار جهانی نگران پیشرفت های به وجود آمده در حوزه علمی و اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح پنجشنبه در جمع مسولان جزیره خارگ اظهار داشت: مردمان خارگ در سخت‌ترین شرایط طی هشت سال دفاع مقدس پای آرمان های انقلاب اسلامی ایران ایستادند و باید قدردان رشادت های اهالی خارگ بود.

وی افزود: کارکنان شرکت نفت با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی مردم ایستادند، شهید دادند و زیر بمباران تشیع شهدای خود رو انجام دادند، اما لحظه ای نگذاشتند صادرات نفت از این جزیره با اختلال مواجه شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: همچنان جنگ های تحمیلی به ایران اسلامی ادامه دارد، استکبار جهانی نگران پیشرفت های به وجود آمده در حوزه علمی و اقتصادی است.

رضایی خاطر نشان کرد: مردمان صبور استان بوشهر، مردمانی مرزدار غیرتمند و جان فدا برای جمهوری اسلامی ایران در طول دوران انقلاب بوده اند، این مردمان غیور شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.

کد مطلب 5623508

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