به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح پنجشنبه در جمع مسولان جزیره خارگ اظهار داشت: مردمان خارگ در سخت‌ترین شرایط طی هشت سال دفاع مقدس پای آرمان های انقلاب اسلامی ایران ایستادند و باید قدردان رشادت های اهالی خارگ بود.

وی افزود: کارکنان شرکت نفت با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و همراهی مردم ایستادند، شهید دادند و زیر بمباران تشیع شهدای خود رو انجام دادند، اما لحظه ای نگذاشتند صادرات نفت از این جزیره با اختلال مواجه شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: همچنان جنگ های تحمیلی به ایران اسلامی ادامه دارد، استکبار جهانی نگران پیشرفت های به وجود آمده در حوزه علمی و اقتصادی است.

رضایی خاطر نشان کرد: مردمان صبور استان بوشهر، مردمانی مرزدار غیرتمند و جان فدا برای جمهوری اسلامی ایران در طول دوران انقلاب بوده اند، این مردمان غیور شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.