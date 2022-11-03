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کد مطلب 5623494
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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۲

مستند «زلزله در خانه عنکبوت»

مستند «زلزله در خانه عنکبوت»

در مستند «زلزله در خانه عنکبوت» به بحران خودکشی‌های زنجیره‌ای در رژیم صهیونیستی پرداخته شده است.

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