دریافت 40 MB کد مطلب 5623494 https://mehrnews.com/xYP9c ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۲ کد مطلب 5623494 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۳۲ مستند «زلزله در خانه عنکبوت» در مستند «زلزله در خانه عنکبوت» به بحران خودکشیهای زنجیرهای در رژیم صهیونیستی پرداخته شده است. کپی شد مطالب مرتبط تیراندازی صهیونیستها به آمبولانس فلسطینی در جِنین فیلم لحظه وقوع عملیات ضدصهیونیستی امروز در اریحا فیلمی از موشک پدافند سوری در تعقیب جنگنده صهیونیست لحظه شهادت مبارز فلسطینی که کابوس صهیونیستها بود برچسبها رژیم صهیونیستی خودکشی زندان
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