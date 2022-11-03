۳۷۰۰ کارمند توئیتر اخراج می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به این ترتیب برای کاهش هزینه ها، تعداد کارمندان توئیتر کمتر از نصف خواهد شد. تیمی از مشاوران هم اکنون مشغول نهایی سازی طرح اخراج کارمندان هستند. همچنین یکی از گزینه های مورد بحث برای کارمندان اخراجی آن است که حقوق ۶۰ روز آنها پرداخت شود.

کارمندانی که شغل شان در توئیتر حفظ می شود احتمالاً باید در محل کار حضور یابند. به نوشته بلومبرگ ماسک تصمیم دارد سیستم دورکاری این شرکت را لغو و با حفظ چند استثنا، از کارمندان بخواهد به دفاتر کاری برگردند.

این نشریه خبری قبلاً اعلام کرده بود کارمندان توئیتر درباره تغییراتی که ماسک در این سیاست اجرا می کند، نگران هستند. البته ماسک چندان از دورکاری کارمندان در شرکت های دیگرش نیز راضی نبود و قبلاً به کارکنان تسلا و اسپیس ایکس اولتیماتوم داده و از آنها خواسته بود هر هفته ۴۰ ساعت در محل کار حاضر شوند یا استعفا دهند.

ماسک علاوه بر اخراج تعداد زیادی از کارمندانش (برای صرفه جویی در هزینه ها) تغییرات زیادی در شیوه درآمدزایی شرکت ایجاد می کند و به عنوان مثال قصد دارد هزینه دریافت تیک آبی توئیتر را از۳ به ۸ دلار افزایش دهد.