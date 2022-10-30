کارمندان توئیتر در آستانه اخراج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش‌ها او روز شنبه به مدیران اعلام کرد فهرستی از کارمندانی که باید اخراج شوند را تهیه کنند.

نشریه تایمز نخستین بار این گزارش را منتشر کرده اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از کارمندان توئیتر اخراج خواهند شد. هرچند میزان اخراج نیروهای برخی تیم‌های توئیتر بیشتر از بقیه خواهد بود.

ماسک قبل از تکمیل فرایند خرید ۴۴ میلیارد دلاری توئیتر به سرمایه گذاران اعلام کرده بود حدود ۷۵ درصد از ۷۵۰۰ کارمند این شبکه اجتماعی را اخراج می‌کند.

احتمالاً فرایند اخراج کارمندان از یکم نوامبر اجرایی می‌شود. تاکنون بخشی از تیم رهبری توئیتر از جمله پاراگ آگروال مدیر ارشد اجرایی شرکت و ند سیگال مدیر ارشد مالی توئیتر اخراج شده اند.