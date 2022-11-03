شهرستان سرعین پیشگام در رفع تداخلات اراضی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی‌زاده بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تعیین تکلیف نهایی پلاکهای ثبتی، شهرستان سرعین به عنوان اولین شهرستان موفق در استان و سومین شهرستان موفق در کشور می‌باشد که در اتمام رفع تداخلات اراضی پیشگام بوده است.

وی افزود: اختلاف اراضی در بین کشاورزان و یا بین دولت و کشاورزان یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی بود که با سند دار کردن اراضی کشاورزی این مشکلات به خودی خود حل خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: پروژه تهیه کاداسنتر و صدور سند اراضی کشاورزی یک پروژه ملی و مشترک بین دستگاه‌های اجرایی بوده و اتمام این پروژه هم به نفع کشاورزان و هم به نفع جهاد کشاورزی و هم به نفع نظام خواهد بود.

تقی‌زاده با بیان اینکه امسال در سطح وسیعی از مزارع شمال استان علیه ملخ مراکشی مبارزه انجام گرفت، تصریح کرد: ۵۰ درصد افزایش تولید گندم را شاهد بودیم و اگر آن مبارزه صورت نمی‌گرفت، خیلی از محصولات از بین می‌رفت.

وی همچنین از آغاز اجرای طرح جهش تولید با محوریت محصول گندم در ۳۲۰ هزار هکتار از مزارع دیم این استان در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: کلیه اطلاعات مربوط به این طرح در سامانه دیمزار ثبت شده و استان اردبیل در بین ۲۱ استان مجری این طرح، در رتبه اول کشوری قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: برای اجرای موفق این طرح، ۷۶ هزار و ۸۰۰ لیتر بذرمال در بین مراکز و شرکت های تولید بذر رسمی توزیع شده و بیش سه هزار و ۷۵۰ تن بذر گندم بذرمالی شده است.

تقی‌زاده خاطر نشان کرد: در اجرای این طرح، برای جذب ادوات کشاورزی از تعداد ۵۶ دستگاه تخصیصی به استان، ۵۲ پرونده به بانک معرفی شده و تعداد ۴۱ پرونده تکمیل شده و آماده پرداخت تسهیلات بوده و تسهیلات تعداد ۱۴ دستگاه ادوات کشاورزی به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال پرداخت شده و ۵ دستگاه نیز تحویل زارعین شده است.