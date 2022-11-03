بدهی مان را به مراکز طرف قرار داد دانشگاهی بزودی پرداخت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی از تسویه کامل مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد این سازمان تا پایان شهریور ماه خبر داد و از همکاری مراکز طرف قرارداد به ویژه داروخانه‌ها در اجرای طرح دارویار، قدردانی کرد و گفت: بدهی ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداختیم و ۵,۲۰۰ میلیارد تومان هم به زودی با تأمین منابع مالی پرداخت خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در مورد طرح دارویار و نحوه بازپرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد به ویژه داروخانه‌ها، گفت: صیانت مالی از بیمه‌شدگان در بخش درمان و کاهش پرداخت از جیب مردم، از اولویت‌های ما بوده و هست و وزارت بهداشت ودرمان نیز طرح دارویار را با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم در بخش دارو آغاز کرد.

وی با قدردانی از همراهی و همکاری مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی، افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی از همان ابتدا با طرح دارویار همراه شد و همکاری خوبی در اجرای این طرح داشته، اما منابعی قرار بود از سوی سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گیرد که تنها بخشی از این منابع تأمین شد.

موسوی در این زمینه گفت: در آغاز اجرای این طرح، ۲,۴۰۰ میلیارد تومان در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار گرفت که ما از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان به آن اضافه و به داروخانه‌ها تزریق کردیم اما منابعی که قرار بود در اختیار ما قرار گیرد تا بدهی معوقه تا آن مقطع به داروخانه‌ها را تسویه کنیم تأمین و پرداخت نشد؛ در حالی‌که بیمه‌های دیگر مثل بیمه سلامت منابع خوبی دریافت کردند و کل بدهی معوقه خود را تسویه کردند.

وی افزود: در آغاز این طرح ما توانستیم بدهی معوقه تا خرداد ماه را تسویه کنیم و حدود ۱,۸۰۰ میلیارد تومان از بدهی ما باقی ماند. در ابتدای آبان، جمع بدهی ما به داروخانه‌ها به رقم ۳,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و امروز نیز بیش از هزار میلیارد تومان دیگر پرداختی داشتیم و کل بدهی معوقه تا پایان شهریور ماه را تسویه کرده‌ایم و تنها مبالغ مربوط به مهر ماه باقی مانده است.

وی افزود: طرح دارویار طرحی ارزشمند و مفید برای مردم است و با اجرای آن ۴۴ داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و هرچند ممکن است در آغاز اجرای طرح مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در نهایت به صیانت مالی از مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو منجر خواهد شد. ما با انجمن داروسازان در مورد اجرای این طرح در حال همکاری هستیم و تلاش می‌کنیم که پرداخت‌ها را به‌روز کنیم.

موسوی همچنین گفت: بدهی ما به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان بود که هفته گذشته هزار میلیارد تومان آن را پرداختیم و ۵,۲۰۰ میلیارد تومان هم به زودی با تأمین منابع مالی پرداخت خواهیم کرد که ان‌شاءالله این مراکز نیز در پرداخت‌های خود از جمله در پرداخت به کارکنان بخش سلامت مشکلی نداشته باشند.