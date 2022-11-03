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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۹:۲۱

طی نشست امروز و فردا؛

وزرای خارجه کشورهای عضو «گروه- ۷» درباره ایران گفتگو می‌کنند

وزرای خارجه کشورهای عضو «گروه- ۷» درباره ایران گفتگو می‌کنند

وزرای خارجه کشورهای عضو «گروه- ۷» طی نشست امروز و فردا در آلمان درباره ایران نیز گفتگو می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، وزرای خارجه کشورهای عضو گروه -۷ در نشست ۲ روزه خود قرار است موضعاتی از قبیل چین، روسیه و اکراین و ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

این نشست که در شهر مونتسر آلمان امروز و فرداد برگزار می شود، با نقض قوانین بین المللی در خصوص لزوم عم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل به اغتشاشات در ایران خواهد پرداخت.

وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن به عنوان کشورهای عضو گروه ۷ نشست دو روزه ای درباره موضوعات فوق خواهند داشت.

گفتنی است که برخی از این کشورها مانند آمریکا و آلمان تا کنون اظهارنظرهای مداخله جویانه ای را درباره اغتشاشات در ایران مطرح کرده اند.

کد مطلب 5623723

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    نظرات

    • FR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
      2 0
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      زمستان امسال ، مردم اروپا یخ خواهند زد. بسلامتی بزن اون دست قشنگه رو.
    • هنگامه صمصامی مقدم IR ۲۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 0
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      گروه G7 باید سریعتر عمل کند و این بلوشو را زودتر از میان بردارد. مردم گناه دارند. و خسته هستند

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