برگزاری نشست وزرای خارجه گروه هفت در مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «کریستوف هوسگن» رییس کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد که وزرای خارجه گروه هفت شامل انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه و ژاپن در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفتگو خواهند کرد.

کنفرانس امنیتی مونیخ که هر سال با شرکت مقامات و کارشناسان امنیتی جهان برگزار می‌شود، امسال در روزهای ۱۶ تا ۱۸ فوریه (۲۷ تا ۲۹ بهمن) در شهر مونیخ برگزار خواهد شد.

اواسط بهمن دولت بلژیک اعلام کرد نمایندگان کشورهای غربی و گروه هفت (G۷) را از پیشنهادی که می‌تواند اجازه مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا را به نفع اوکراین بدهد، مطلع کرده است.

به گزارش این روزنامه، بلژیک پیشهادی را ارائه کرده است که در آن پیشنهاد صدور تعهدات و بدهی از جانب روسیه برای جمع آوری منابع مالی برای بازسازی اوکراین و در عین حال استفاده از دارایی‌های روسیه برای تضمین بازپرداخت این بدهی‌ها را ممکن می‌کند.

روزنامه فایننشال تایمز نوشت که ائتلاف کشورهای حامی کیف از مسکو می‌خواهند بدهی‌های ناشی از تعهدات صادر شده را پرداخت کند و در صورت امتناع این کشور، گروه ۷ مصادره دارایی‌های مسدود شده را آغاز خواهد کرد. این روند نشان دهنده راهی برای دور زدن برخی از موانع قانونی برای مصادره وجوه روسیه است.

یک منبع آگاه از روند مذاکرات به این روزنامه گفت: این اقدام به ما امکان می‌دهد تا تصمیم‌گیری در مورد دارایی‌های حاکمیتی روسیه را به تعویق بیندازیم، اگرچه از آنها به عنوان وثیقه استفاده می‌شود.

ماه گذشته، الکساندر دی کرو، نخست وزیر بلژیک، امکان استفاده از دارایی‌های روسیه را به عنوان وثیقه برای تأمین مالی اوکراین ارائه داد.

یکی از منابع فایننشال تایمز که در گفت‌وگوهای ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد مصادره دارایی‌های روسیه شرکت داشت، چنین توضیح داد که پیشنهاد بلژیک تلاشی برای یافتن مصالحه بین دیدگاه‌های مختلف در اتحادیه اروپا و در G۷ است.