دشمنان مانعی برای الگو شدن حاکمیت نظام اسلامی در دنیا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محبی‌پور در کمیسیون سایبری استان فارس گفت: امروزعلت اصلی دشمنی نظام سلطه با ما جلوگیری از الگو شدن مدل حاکمیت اسلامی جمهوری اسلامی در جهان است چرا که اگر این اتفاق بیافتد تمام هستی نظام های سیاسی و جریان های جهان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این اتفاق یعنی الگو شدن مدل حاکمیت اسلام نیز محقق نمی شود مگر اینکه ما کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم.

وی ادامه داد: در مسیر کارآمدی آنچه که مد نظر است در گام نخست طراحی فعالیت‌ها است، یعنی چه کاری را باید در عرصه اقتصاد، بهداشت، کشاورزی، صنعت، امنیت، ارتباطات و سایر عرصه ها انجام دهیم.

محبی‌پور اضافه کرد: اما لازمه موفقیت در همه زمینه‌ها، داشتن امنیت و ایمنی است و اگر این امنیت نباشد و مسیر حرکت و فعالیت ما با چالش ایمنی و امنیت مواجه شود اهداف پیش بینی شده تحقق پیدا نخواهد کرد.

او با بیان اینکه با افزایش فضای رقابتی بین کشورها اقدامات تهدیدزا نیز افزایش می‌یابد، افزود: اگر کشوری وارد عرصه رقابت نشود و عملاً به مصرف کننده و دست نشانده قدرت های بزرگ باشد، میزان تهدیدات پیش روی او نیز کاهش می یابد اما وقتی کشوری مانند ایران که سوابق آن نشان می دهد که توان قرار گرفتن در رتبه های اول جهان را دارد و جمهوری اسلامی هم اراده کرده که شان و منزلت خود را بازیابی کند تحت لوای قوانین دینی وارد عرصه رقابت می شود در این عرصه رقابت با چالش ها و تهدیدات بیشمار نیز مواجه خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: با توجه به وجود چالش ها و تهدیدات بسیار در مقابل کشور، موضوع ایمنی و امنیت نیز معنا پیدا می کند.

محبی‌پور ادامه داد: مسیر حرکت ما در جمهوری اسلامی رو به جلو و ارتقاء است و کشور در عمده موضوعات طی چهار دهه گذشته در مسیر پیشرفت قرار دارد و این مسیر با چالش و تهدیداتی همراه است، تهدیداتی که به روز شونده و نو شونده هستند.