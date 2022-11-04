بن غفیر؛ صهیونیستی که از اعراب بیزار است

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی با عنوان «ملت فلسطین در قاموسش جایی ندارد؛ بن غفیر از افراط گرایی با کرسی های کابینه اسرائیل»، آورده است: در قاموس بن غفیر، ملت فلسطین جایی ندارد.وی تمام محبوبیت خود در میان افراط‌گرایان یهودی را بر پایه نفرت از عرب‌ها و دعوت به اخراج فلسطینی‌ها از وطن‌شان به دست آورده است.بن غفیر چند هفته پیش از انتخابات در محله الشیخ جراح در بیت المقدس شرقی و در میانه درگیری‌ها با فلسطینی‌ها در کنار سربازان اسرائیلی با کُلتی در دست ظاهر شده و از آنها حمایت کرده بود.

این رسانه گزارش داد: وی همچنین با انتشار عکسی با دو فرزند خود که تفنگ بازی در دست داشتند، در توئیتی نوشت: «پس از اغتشاشات… اقدام به آموزش نحوه تعامل با تروریست‌ها به فرزندانم می‌کنم».مقصود بن غفیر از اغتشاشات، رخدادهای اخیر در مسجد الاقصی و یورش شهرک‌نشین‌ها و سربازان اسرائیلی به آن و بروز درگیری‌ها میان آنها و فلسطینی‌هاست.

الجزیره آورده است: پس از صدور نتایج اولیه، بن غفیر خطاب به طرفداران خود گفت: « مردم می‌خواهند در خیابان با امنیت راه بروند و سربازان و پلیس اسرائیل محدودیتی نداشته باشند، باید نیروهای امنیتی در بکارگیری قدرت علیه فلسطینی‌ها آزادی بیشتری داشته باشند».

این رسانه در ادامه گزارش خود آورده است: ائتلاف راستگرای افراطی به رهبری بن غفیر پس از لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب «آینده‌ای هست» به رهبری «یائیر لاپید»، نخست وزیری فعلی اسرائیل، از لحاظ شمار کرسی‌های به دست آورده در کنست در مرتبه سوم قرار دارد. پیروزی ائتلاف صهیونیستم دینی، خبر غافلگیرکننده‌ای برای طرفداران این ائتلاف بود که از دو حزب راستگرای تندرو «قدرت یهود» به ریاست بن غفیر و «صهیونیستم دینی» به ریاست « بتسلئیل سموتریتش» تشکیل شده است.

به گزارش الجزیره، بن غفیر اعلام کرده خواهان تصاحب وزارت امنیت داخلی (مسئولِ پلیس) است و سموتریتش هم گفته به دنبال کسب وزارت جنگ در دولت آتی به ریاست نتانیاهو است؛ امری که به دلیل مواضع افراطی این دو به نگرانی‌های گسترده‌ای در اسرائیل دامن زده است.

الجزیره آورده است: طرفداران بن غفیر پس از اعلام پیروزی وی در انتخابات با برگزاری مراسم شادی شعار «مرگ بر عرب‌ها» را سر دادند اما گویا بلندپروازی سیاسی بن غفیر کمی از شدت نظرات وی کاسته و او به جای تکرار شعار طرفداران خود، شعار «مرگ بر تروریسم» سر داد! بن غفیر تاکنون بارها خواستار اخراج فلسطینی‌ها از اراضی‌شان شده که همین مواضع و اقدام وی در برپایی دفتر خود به عنوان نماینده پارلمان در منطقه الشیخ جراح به تشدید درگیری‌ها با فلسطینی‌ها انجامیده است، وی همچنین چندین بار هدایت شهرک‌نشین‌ها در یورش به مسجد الاقصی را برعهده داشته است.